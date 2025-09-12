Президент Украины Владимир Зеленский высказался о катастрофической ситуации в оккупированном россиянами Донецке. Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский лидер сказал во время выступления на пятом саммите первых леди и джентельменов.
"Иногда мы слышим от политиков, и чем дальше они от реальной ситуации, тем более уверенно они говорят: Украину и Россию больше всего разделяет вопрос территорий. Вроде бы именно это ключевой вопрос в войне. Конечно, мы сражаемся за нашу землю. Мы защищаем нашу суверенную территорию, и это абсолютно справедливо", – отметил Зеленский.
В то же время, как подчеркнул глава государства, надо посмотреть, что именно Россия несет на украинскую землю.
"Чем ближе подходит Россия, тем очевидно меньше становится жизни. Любой жизни. Просто людей меньше. Всего меньше, что с людьми связано, и что делает людей счастливыми. Всегда чем ближе Россия, тем больше, к сожалению, разрушенных жизней", – добавил Зеленский.
В частности, Россия превращает оккупированные земли в руины.
"Захваченные Россией наши территории, наши земли становятся часто просто безлюдными. Даже Донецк – когда-то один из самых богатых, наиболее сильных городов Украины россияне умудрились довести до состояния, когда нормально жить там просто невозможно", – подчеркнул Зеленский.
Ситуация в оккупированном Донецке
Во временно оккупированном Донецке сейчас существуют проблемы с водой.
Оккупационная администрация в Донецке признала, что сейчас вода в квартирах у жителей города есть только раз в 3-4 дня. Говорил об этом и российский диктатор Владимир Путин.
Водоснабжение в Донецкой области ранее обеспечивал канал Северский Донец – Донбасс, трубы которого, насосные станции и другое оборудование не раз попадали под обстрелы российской армии.