Сейчас Украина контролирует около 30% территории Донецкой области.

За несколько дней до того, как встретиться на Аляске с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, глава Белого дома назвал "обмен территориями" условием для достижения мира, пишет BBC.

Издание указывает, что для украинцев это заявление было непонятным, поскольку не было ответа, о каких территориях идет речь и как будет происходить этот обмен.

Отмечается, что поскольку в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский собирается встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом, вероятно, что в планах американского президента нет никакого "обмена".

Видео дня

Издание предполагает, что Трамп будет давить на Зеленского, чтобы тот в конце концов согласился отдать те территории Донецкой и Луганской области, которые стране-агрессору не удалось оккупировать и они сейчас контролируются Киевом. Именно такое предложение, как говорится в статье, и выдвинул кремлевский диктатор на Аляске Трампу.

Как указывает издание, почти вся Луганская область уже находится под российским контролем. Согласно оценкам, сейчас Украина контролирует около 30% территорий Донецкой области, включая ключевые города и укрепления ценой десятков тысяч жизней украинцев.

Как говорится в материале, Донецкая и Луганская области, которые известны вместе как Донбасс, богаты полезными ископаемыми и промышленностью. Как сказал украинский историк Ярослав Грицак, отдать их сейчас было бы "трагедией".

"Это украинская территория. И жители этих регионов, особенно шахтеры, сыграли огромную роль в укреплении украинской идентичности. Этот регион также дал миру известных политиков, поэтов и диссидентов. А теперь - беженцев, которые не смогут вернуться домой, если он станет российским", - отметил историк.

Издание приводит данные, что с начала российской агрессии с 2014 года по меньшей мере 1,5 миллиона украинцев сбежали с Донбасса. При этом, более чем три миллиона человек живут под российской оккупацией. Также около 300 тысяч граждан сейчас живут на подконтрольной Киеву территории. В районах, расположенных близко к фронту, жизнь для людей уже является опасной борьбой.

"Здесь очень сложная ситуация. Царит ощущение уныния и покинутости. Не знаю, сколько еще мы сможем это выдерживать. Кто-то должен нас защитить. Но кто?", - рассказал 55-летний военный Андрей Борило.

Он также поделился, что следил за саммитом на Аляске и обвиняет в этой ситуации главу Белого дома Дональда Трампа, а не украинского президента Владимира Зеленского.

"Они забирают у меня все, и это предательство", - заявил военный.

Указывается, что Украина также глубоко уставшая от войны. С начала полномасштабного российского вторжения в стране сотни тысяч солдат и гражданских лиц были убиты и ранены. Поэтому, украинцы хотят, чтобы наступил конец их страданиям, особенно на Донбассе.

В то же время, украинцы считают очень важным получить гарантии безопасности, если любое соглашение в итоге будет заключено с Россией.

Издание отмечает, что спасатель из города Краматорск Донецкой области Евгений Ткачев считает, что обмен территориями с Россией можно рассматривать, если будут "реальные гарантии, а не письменные обещания".

"Только тогда я более-менее поддерживаю передачу Донбасса России. Если британский королевский флот будет базироваться в порту Одессы, то я согласен", - сказал мужчина.

Судьба Донбасса

Ранее УНИАН сообщал, что кавалер ордена Британской империи Том Шарп считает, что для Украины важнее сохранить контроль над Черным морем, чем бороться за сохранение Донбасса. Он пояснил, что если Украина потеряет свободу судоходства на 80%, это очень навредит экономике страны. Поэтому, он советует не игнорировать судьбу Черного моря, если вскоре все же состоятся переговоры между Украиной и Россией.

Также мы писали, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что его страна не поддерживает идею передачи всего Донбасса России. В то же время, американский политик констатировал, что Украина и Россия должны пойти на уступки, чтобы достичь мирного соглашения. Рубио считает, что единственный способ достичь соглашения - когда каждая из сторон что-то отдаст и получит взамен.

Вас также могут заинтересовать новости: