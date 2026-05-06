Венгрия вернула средства и ценности 'Ощадбанка', – Зеленский

Президент назвал возврат средств важным шагом в отношениях с Венгрией.

Сегодня Венгрия вернула средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты во время захвата украинских инкассаторов в марте. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что это важный шаг в отношениях с Венгрией.

"Сегодня были возвращены средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории и средства, и ценности в полном объеме", – написал глава государства в Telegram.

Зеленский также выразил благодарность Венгрии "за конструктивный и цивилизованный шаг".

