Нацбанк ослабил гривну к евро: официальный курс валют на 7 мая

Курс гривны к евро установлен на уровне 51,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 7 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,85 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 12 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,61 гривны за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 21 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 43,85/43,88 грн/долл., а к евро – 51,62/51,63 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 6 мая, снизился на 10 копеек и составляет 44,17 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,70 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 51,85 гривны за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,15 гривны за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 6 мая, снизился на 5 копеек и составляет 44,20 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 15 копеек и составляет 51,95 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,60 гривны, а евро – по курсу 50,95 гривны за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: