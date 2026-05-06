В Европе заработало первое коммерческое роботакси: сколько стоит поездка, - Bloomberg

Первый в Европе коммерческий сервис роботакси заработал в Хорватии. Пассажиры уже могут вызывать беспилотный автомобиль по цене, которая существенно ниже, чем у обычного такси, пишет Bloomberg.

Отмечается, что местный стартап Verne эксплуатирует парк из 10 электромобилей в столице страны Загребе. Используются модели Arcfox Alpha T5 китайского производителя BAIC Motor Corp., оснащенные системой автономного управления от Pony AI Inc.

На начальном этапе компания предлагает фиксированную цену 1,99 евро (2,33 долл.) в пределах зоны обслуживания, которая охватывает примерно 35 кв. миль (около 90,65 кв. км), включая главный международный аэропорт Хорватии. Заказать поездку можно через приложение.

В агентстве отмечают, что Европа до сих пор отстает от США и Китая во внедрении роботакси в крупных масштабах.

Компанию Verne поддерживает хорватский предприниматель Мате Римац, известный производством электрических суперкаров в окрестностях Загреба и контролем над брендом Bugatti.

На данный момент в роботакси Verne все еще присутствует оператор безопасности, чтобы соблюдать местные требования, однако движение происходит в автономном режиме. Во время тестовой поездки репортер отметил, что внедорожник обгонял медленные автомобили и плавно обходил дорожные препятствия, в частности открытый люк.

В компании рассчитывают, что сложная городская инфраструктура Загреба с узкими мощеными улицами поможет собрать ценные данные и стимулировать спрос на сервис.

По словам гендиректора Verne, в настоящее время доступ к приложению имеют около 300 человек, еще примерно 4 000 находятся в списке ожидания, который продолжает расти.

20 апреля сообщалось, что пассажиры жалуются на роботакси Tesla, указывая на ошибки навигации и вмешательство операторов.

Ранее, в декабре 2025 года, стало известно, что Tesla тестировала свой парк роботакси в Остине без людей-контролеров, которые ранее находились внутри автомобилей. Тогда отчет Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) показал, что роботакси Tesla попали в четыре аварии с сентября.

