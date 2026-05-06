Известная украинская актриса откровенно рассказала об изменах мужа-воина: 'Это был кошмар'

Виктория подчеркнула, что много раз прощала своего возлюбленного.

Известная украинская актриса Виктория Билан-Ращук откровенно рассказала об изменах мужа-воина Владимира Ращука.

Напомним, что в начале апреля сам актер неожиданно рассказал об их разводе, несмотря на недавнее рождение общего ребенка. Тогда Владимир отметил, что причиной их разрыва стала "переоценка жизни" и его новая любовь. Однако Виктория сегодня, 6 мая, в интервью журналистке Алине Доротюк решила рассказать свою правду.

По словам женщины, они много лет мечтали о совместном ребенке и в прошлом году наконец стали родителями. Однако актер начал отношения с любовницей во время их брака и долгое время лгал Виктории. Об изменах возлюбленного актриса узнала благодаря переписке в телефоне.

"На последнее ЭКО он со мной ходил, уже встречаясь с этой женщиной. Это был подлый поступок. Я об этом не знала, но, к сожалению, мне попала в руки их переписка. Это было на Пасху в прошлом году. Он постоянно везде с телефоном, даже ночью в туалет встает, он идет с телефоном. Это было подозрительно. Здесь он как-то впервые оставил телефон. Я разблокирую телефон, а там переписка открыта: "Ты должен от нее уйти, должен ее бросить, когда ты ей обо мне скажешь". Я все это вижу… У меня был такой стресс, это был ужас", – рассказала Билан-Ращук.

Тогда, по словам Виктории, муж заверил, что ничего серьезного с той женщиной у него не было. Актер предложил пожить отдельно, а через некоторое время вернулся и извинился за свой поступок. Отношения у супругов наладились, однако позже актриса узнала, что Владимир продолжает встречаться с другой. Более того, по ее словам, любовница советовала ему, как лучше бросить жену, чтобы они были вместе.

"С ее стороны было много советов, как мне лгать, чтобы я не догадалась, как сделать так, чтобы не догадался ее муж. Она очень "красиво" советовала ему, как не волноваться за ребенка", - добавила актриса.

Звезда сериала "Дружини на стежці війни" и фильма "Потяг у Різдво" хотела завершить отношения, но мужчина постоянно уверял, что только она ему нужна.

"Он мне такие вещи говорил: "Вика, что я наделал, я все разрушил, я люблю только тебя, хочу быть только с тобой, с женой, с ребенком, я не знаю, что со мной случилось, я запуталась". Сказал, что даже если понадобятся годы, чтобы я это поняла, он готов ждать, но только прости. Он при мне позвонил ей, сказал, что между ними все кончено. 10 дней он мне писал, что любит, а потом я почувствовала, что тон изменился. Я почувствовала, что он снова с ней общается", – подчеркнула актриса.

Оказалось, что все это время Ращук продолжал тайно встречаться с другой женщиной. Однако в день родов захотел присутствовать в родильном зале, и даже после рождения сына Яремы говорил, что хочет сохранить их семью. Однако впоследствии, по словам Виктории, он снова возвращался к любовнице, и она решила окончательно поставить точку в их браке, который длился 10 лет.

