Окаменелость тираннозавра раскрыла темную тайну хищника: что выяснили ученые

Исследователи обнаружили доказательства того, что меньший хищник ел туши более крупных сородичей.

Некоторые виды тираннозавров были не только грозными охотниками, но и падальщиками – они могли поедать останки даже своих сородичей, включая тираннозавра рекс, пишет The Independent со ссылкой на новое исследование.

Название Tyrannosaurus ("ящерица-тиран") еще в 1905 году ввел американский палеонтолог Генри Ферфилд Осборн, подчеркивая огромные размеры динозавра и его статус вершинного хищника.

Однако новые данные показывают, что эти динозавры также не гнушались мертвыми животными и пользовались любой возможностью для добычи.

Исследователи из Орхусского университета обнаружили характерные следы укусов на массивной кости стопы, которые свидетельствуют о том, что тиранозавр меньшего размера поедал тушу своего более крупного сородича примерно 75 млн лет назад. Согласно исследованию, на окаменелости зафиксировано 16 отдельных следов зубов, что указывает на то, что падальщик съел тушу практически полностью. Автор исследования, опубликованного в журнале Evolving Earth, Жозефина Нильсен объяснила, что анализ глубины, угла и расположения этих следов от укусов подтвердил их неслучайное происхождение.

Отсутствие признаков заживления на кости свидетельствует о том, что укусы были нанесены уже после смерти животного, на поздней стадии разложения. По словам исследователей, размеры и расстояние между следами указывают на небольшого тиранозаврида, который, вероятно, поедал значительно более крупную особь своего вида или близкого родственника.

Интересно, что следы найдены именно на кости стопы – участке с минимальным количеством мяса. Это означает, что динозавр буквально "дочищал" тушу, съедая последние остатки. По словам Нильсена, это подтверждает: тираннозавры не пренебрегали никакими ресурсами и могли разгрызать даже кости с незначительным количеством тканей.

Кость длиной около 10 см принадлежала тираннозавру, который, вероятно, достигал 10–12 м в длину и весил несколько тонн. Ее нашел любитель-коллекционер в формации Judith River Formation – регионе, известном богатыми ископаемыми остатками экосистемы возрастом около 75 млн лет.

Для исследования ученыца создала цифровую модель кости и работала с ее 3D-печатной копией, чтобы избежать риска повреждения оригинала при транспортировке. "Это было как расследование древнего убийства", – поделилась она.

