Бензин в США подорожал до максимума с 2022 года: запасы неуклонно сокращаются, - Reuters

Стоимость галлона бензина в США является одним из ключевых индикаторов состояния экономики, поскольку напрямую влияет на инфляцию, потребительские расходы и настроения в обществе.

Национальная средняя розничная цена бензина в США во вторник, 5 мая, превысила $4,50 за галлон (52,3 грн/л) впервые с июля 2022 года. Как пишет Reuters, причиной стало продолжение перебоев в мировых поставках нефти из-за конфликта США и Израиля с Ираном и риски для транзита через Ормузский пролив.

С приближением выходных в связи с Днем памяти в США и началом пикового летнего сезона поездок резкий рост цен на топливо создает политические риски для президента Дональда Трампа и Республиканской партии накануне промежуточных выборов в ноябре. Аналитики предупреждают: без деэскалации на Ближнем Востоке цены на топливо в США могут превысить предыдущие рекорды.

Отмечается, что отметка в $4 за галлон (46,5 грн/л) была преодолена в конце марта – в последний раз подобные значения фиксировались в августе 2022 года после вторжения России в Украину. Самые высокие цены на бензин в США зафиксированы в Калифорнии – $6,14 за галлон (71,4 грн/л).

Цены на бензин растут вместе с нефтью из-за опасений длительных перебоев с поставками в Персидском заливе. Мировой эталон Brent подорожал на 58% с начала войны.

Перекрытие Ормузского пролива и проблемы на НПЗ ухудшают ситуацию

Аналитик GasBuddy Патрик Де Гаан отметил, что перекрытие Ормузского пролива постепенно толкает цены на нефть и бензин вверх, а дополнительно ситуацию усугубляют проблемы на нефтеперерабатывающих заводах. Так, на прошлой неделе на НПЗ в Уайтинге (Индиана) мощностью 440 тыс. баррелей в сутки произошла кратковременная авария с электроснабжением, которая остановила один из производственных блоков. В настоящее время работа уже восстановлена.

По словам Де Гаана, если Ормузский пролив останется закрытым, цены на бензин в США летом, вероятно, удержатся выше $4,50 за галлон.

Morgan Stanley сообщает, что запасы бензина в США сокращаются быстрее сезонной нормы. Базовый сценарий предполагает падение запасов ниже 200 млн баррелей к концу августа – около исторических летних минимумов.

На прошлой неделе запасы бензина в США сократились более чем на 6 млн баррелей и составили 222,3 млн баррелей по состоянию на 24 апреля – это самый низкий уровень с декабря и более чем на 2 млн баррелей ниже пятилетнего сезонного среднего. Спрос на бензин составил 8,95 млн баррелей (среднее за 4 недели), что на 1% больше, чем в прошлом году.

Morgan Stanley также отмечает, что спрос остается устойчивым даже при ценах свыше $4 за галлон: он не стимулирует сокращение запасов, но и не является достаточно слабым, чтобы остановить их падение из-за проблем с поставками.

Цены на нефть и ситуация в Ормузском проливе

По состоянию на 4 мая цены на нефть выросли более чем на 3% после того, как Иран заявил, что нанес удар по американскому военному кораблю, не позволив ему войти в Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он приостанавливает новую операцию военных по расчистке транзитного пути через Ормузский пролив для коммерческих судов. По его словам, военные операции будут остановлены "на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли доработать и подписать мирное соглашение".

