Немцы впервые подняли в небо реинкарнацию легендарного самолета от 'Дорнье' (фото)

Dornier Do 228 – одна из самых известных европейских турбовинтовых платформ последних десятилетий.

2 мая с аэродрома в немецком Оберпфаффенхофене совершил первый полет обновленный Do228 NXT (Next Generation). Об этом сообщило издание Aviation Week.

Разработкой самолета занимается компания General Atomics AeroTec Systems. Это немецкая авиастроительная компания, являющаяся подразделением американской корпорации General Atomics.

Первый полет Do228 NXT стал знаковым возвращением одной из самых известных европейских турбовинтовых платформ в сегменте малой и региональной авиации.

Оригинальный Do 228 совершил первый полет в 1981 году, а эксплуатировать его начали в 1982-м.

Самолеты этой серии зарекомендовали себя как универсальные и надежные машины, пригодные для различных задач – от пассажирских перевозок до специализированных миссий. Особым преимуществом Do 228 является способность работать с коротких и плохо подготовленных взлетно-посадочных полос.

Обновленная версия сочетает проверенную временем конструкцию с современными технологическими решениями, в частности новой авионикой и модернизированной кабиной пилотов.

Благодаря этому самолет получил улучшенные эксплуатационные характеристики и более широкие возможности применения.

Среди главных преимуществ новинки – низкие эксплуатационные расходы. Дальность полета Do228 NXT составляет 2500 км, а крейсерская скорость достигает 445 км/ч. На борту самолета могут разместиться 19 пассажиров.

В прошлом году европейская компания Leonardo осуществила первый полет демонстратора конвертоплана нового поколения Next Generation Civil Tiltrotor – Technology Demonstrator (NGCTR-TD).

Аппарат был создан в рамках программы Clean Sky 2, направленной на укрепление промышленной базы Европы. Ожидается, что технологии, протестированные на демонстраторе, будут применены в следующих поколениях высокоскоростных гражданских конвертопланов большой дальности.

Напомним также, что в этом году Airbus Helicopters представила свои концептуальные наработки в рамках программы NATO NGRC (Next Generation Rotorcraft Capability), которая предусматривает разработку среднего многоцелевого вертолета с ориентировочным вводом в эксплуатацию в 2035–2040 годах.

