'Интерпайп' не будет переносить или сокращать производство в Украине в пользу нового завода в Румынии, – генеральный директор

Украинская промышленная компания "Интерпайп" не намерена переносить производство или сокращать объемы выпуска трубной продукции на заводах в Украине в пользу недавно приобретенного румынского завода Interpipe Roman. Об этом сообщил генеральный директор компании Лука Занотти в интервью специализированному металлургическому изданию"Метал Эксперт".

"Прежде всего я должен подчеркнуть, что после этой покупки "Интерпайп" не намерена переносить производство или сокращать объемы выпуска продукции на наших заводах в Украине в пользу румынского. Наша производственная база в Украине, где наряду с трубопрокатными мощностями мы располагаем технологическим комплексом по выпуску железнодорожной продукции, является основой нашей промышленной стратегии, и ее будет крайне дорого воспроизвести", – сказал он.

По его словам, производство на румынском заводе уже возобновлено, как только компания сформировала запас круглой заготовки на его складах. Сейчас "Интерпайп" фокусируется на увеличении поставок полуфабрикатов на румынский завод, тогда как темпы прокатки и финишной обработки готовой продукции будут зависеть от рыночного спроса.

Лука Занотти также сообщил, что Interpipe Roman оснащен тремя трубопрокатными станами, однако в последние годы работал только один стан. "Наш бизнес-план заключается в возобновлении производства на том же уровне", – констатировал он.

Отвечая на вопрос, с какой целью "Интерпайп" приобрел завод в Румынии, гендиректор указал несколько причин. "Во-первых, румынский завод идеально сочетается с нашим сталеплавильным бизнесом, поскольку у "Интерпайпа" есть недозагруженные мощности по производству стали в Украине. Этот потенциал можно использовать для обеспечения работы трубопрокатного оборудования в Румынии", – сказал он.

Вторая причина, по его словам, связана с дестабилизацией мировой торговли, на фоне которой требуется большая гибкость производства, то есть присутствие в различных географических регионах для удовлетворения запросов клиентов. "Очевидно, что это наш первый шаг в Европе. Сейчас много разговоров о членстве Украины в Европейском союзе, а "Интерпайп" этим первым шагом уже находится в Европе. И не в последнюю очередь, это "запасной" вариант, если у нас возникнут проблемы в Украине", – подчеркнул Лука Занотти.