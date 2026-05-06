Цены на нефть 'поверили' в мир и обвалились более чем на 10 долларов

Даже в случае прорыва в переговорах между США и Ираном для возобновления полноценного транзита танкеров через Ормузский пролив потребуется время.

Цены на нефть в среду, 6 мая, упали до двухнедельного минимума. Котировки отреагировали на сообщения в СМИ о том, что в США верят в вероятность заключения с Ираном рамочного соглашения о прекращении войны в ближайшее время, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 13:43 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 10 долларов – до 99,85 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела более чем на 11 долларов – до 91,24 доллара за баррель.

Как пишет издание Axios, США ожидают ответа Ирана по нескольким ключевым пунктам потенциального мирного соглашения в течение ближайших 48 часов. И хотя каких-либо договоренностей пока нет, в сообщении отмечается, что стороны еще никогда не были так близки к заключению соглашения.

Видео дня

Впрочем, аналитик-стратег по межотраслевым рынкам в Pepperstone Group Дилин Ву в беседе с Bloomberg отметил, что даже в случае прорыва в переговорах между США и Ираном восстановление полноценного судоходства через Ормузский пролив потребует времени.

"Даже если мы увидим новости об определенном снижении напряженности, возобновление поставок по сути будет происходить с задержкой. Это не выключатель, который можно просто нажать: вы все еще видите ограниченные поставки нефти через пролив, и все еще нужно время, чтобы перенаправить застрявшие танкеры, чтобы страховой рынок переоценил риски и производство снова набрало обороты", – пояснил эксперт.

Переговоры США и Ирана

Как сообщал УНИАН, в начале апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что мирное соглашение между его страной и Ираном будет "заключено уже завтра".

Впрочем, 3 мая он заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Ирана, но отклонил его. Мирные предложения Тегерана он назвал неприемлемыми.

5 мая во время общения с журналистами американский лидер отметил, что Иран уже должен сдаться, но не делает этого из-за гордости. Президент США добавил, что экономика Ирана терпит крах, но нужно больше военных ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: