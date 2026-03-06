В Венгрии похитили сотрудников 'Ощадбанка' вместе с инкассаторскими машинами и ценностями

Местонахождение сотрудников "Ощадбанка" остается неизвестным.

"Ощадбанк" заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей. Об этом сказано в официальном заявлении банка.

"Сегодня, 5 марта 2026 года, два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", сопровождавшиеся 7 сотрудниками бригады инкассации, были безосновательно задержаны в Венгрии при регулярной перевозке иностранной валюты и банковских металлов между Райффазен банк Австрия и "Ощадбанк Украина"", – сказано в сообщении.

Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили "Ощадбанка" находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии. Место нахождения автомобилей подтверждено представителями посольства Украины в Венгрии и Министерством иностранных дел Украины.

Видео дня

В то же время местонахождение сотрудников "Ощадбанка" остается неизвестным.

"Перевозка средств и ценностей осуществлялась "Ощадбанком" в пределах и во исполнение международного соглашения с Райффазен Банк, Австрия. Груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим Европейским таможенным процедурам. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота", – добавили в банке.

Новость дополняется...