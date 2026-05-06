США и Иран как никогда близки к мирному соглашению, - Axios

США ожидают от Ирана ответов по нескольким ключевым вопросам в течение следующих 48 часов.

Белый дом считает, что близок к заключению с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, призванного положить конец конфликту и заложить основу для более детальных переговоров по ядерной программе. Об этом Axios рассказали два американских чиновника и два других источника, осведомленных о ситуации.

По словам собеседников издания, США ожидают от Ирана ответов по нескольким ключевым вопросам в течение следующих 48 часов. Источники заявили, что стороны еще никогда не были так близки к достижению соглашения.

Отмечается, что вероятное соглашение предполагает, что Иран введет мораторий на обогащение урана, США снимут санкции и разблокируют миллиарды замороженных иранских средств, а обе стороны снимят ограничения на транзит через Ормузский пролив.

Видео дня

Источники подчеркнули в разговоре с журналистами, что многие условия, изложенные в меморандуме, будут зависеть от достижения окончательного соглашения. По их словам, продолжение войны все еще вероятно.

Собеседники издания добавили, что решение президента США Дональда Трампа отказаться от недавно объявленной операции в Ормузском проливе и избежать срыва хрупкого перемирия было основано на прогрессе в переговорах.

Также в издании отметили, что одностраничный меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов сейчас обсуждается между посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и несколькими иранскими чиновниками, как напрямую, так и через посредников. По словам источников, окончательные мирные переговоры могут пройти в Исламабаде или Женеве.

Иран предложил США трехэтапный план прекращения войны - что известно

Ранее Al Jazeera со ссылкой на источники писало, что Иран предложил США через Пакистан трехэтапный план прекращения войны. Он направлен на то, чтобы превратить временное прекращение огня в конец войны в течение 30 дней.

Первым этапом плана является постепенное открытие Ормузского пролива и снятие блокады иранских портов со стороны США. Второй этап плана предусматривает возобновление Ираном обогащения урана после истечения установленного лимита в 3,6% в соответствии с так называемым "принципом нулевого запаса".

По словам источников, третьим этапом иранского плана является вступление в стратегический диалог с арабскими соседями и создание системы безопасности, охватывающую весь Ближний Восток.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что ознакомился с новым мирным предложением Ирана, но отклонил его. Он сказал, что для него неприемлемо это предложение.

Вас также могут заинтересовать новости: