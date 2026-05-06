Более 2000 автомобилей и новая передача: MK Foundation усиливает логистику военных

Благотворительный фонд MK Foundation, основанный бизнесменом Максимом Криппой, передал украинским военным очередную партию транспорта – 21 микроавтобус. Это часть системной поддержки, которую фонд оказывает армии с 2022 года.

На пятый год полномасштабной войны транспорт на фронте остается критически важным ресурсом как для логистики, так и для выполнения боевых задач.

За эти годы MK Foundation выстроил системную помощь армии в сфере логистики. Значительную часть переданного транспорта составляют микроавтобусы Volkswagen Transporter, которые работают по всей линии фронта.

"Мы поддерживаем Силы обороны с первого дня полномасштабной войны, а уже в мае 2022 года создали благотворительную организацию MK Foundation. За это время помогли более чем 300 воинским подразделениям, передали свыше 2100 автомобилей, а также медицинский и водный транспорт. В частности, было приобретено 30 полностью оснащенных машин скорой помощи. Наша цель – обеспечить каждую бригаду, каждое подразделение автомобилем", – подчеркнул основатель MK Foundation Максим Криппа.

На этот раз автомобили получили подразделения территориальной обороны, РХБЗ, Государственной специальной службы транспорта, медики, артиллеристы, связисты, а также подразделения беспилотных систем. Всего транспорт передали 21 воинской части.

Перед передачей каждый автомобиль проходит полное техническое обслуживание: ремонт, замену расходных материалов и заправку. В фонде отмечают, что транспорт должен быть готов к использованию сразу после получения.

Отдельно в MK Foundation обращают внимание на изменение роли автомобилей на фронте. Сегодня их активно используют не только для перевозки личного состава или грузов, но и для мобильных групп БПЛА, в частности экипажей дронов-перехватчиков.

"Таких автомобилей нужно больше, ведь, если говорить о структуре различных подразделений, то в ней есть логистика, группы огневой поддержки, подразделения БПЛА, боевая часть, и все это требует собственного транспорта. Машины, которые мы получили ранее, постоянно находятся на фронте и выполняют боевые задачи. На этих машинах выполняются логистические задачи, они перевозят личные вещи, БК, провизию и т. д.", – говорит доброволец "Янки", который служит в ГУР.

Военные часто дают своим автомобилям позывные. Показательный пример – микроавтобус "Сталкер", который используют саперы "Азова". По словам инженера-сапера с позывным "Коржик", автомобиль обеспечивает перевозку всего необходимого: от продуктов до боекомплекта.

"Логистика сегодня – ключевой момент. Постоянно не хватает транспорта: нужно подвезти мины со склада, доставить их саперам, затем вывезти на позиции. И здесь этот микроавтобус от MK Foundation – фактически основа всего. Это и "мама", и "папа": он возит и продукты, и боекомплект, и мины, и людей, помогает разведывать маршруты. За год он накатал более 40 тысяч километров и перевез тысячи тонн взрывчатки. Без логистики не будет передовой. Поэтому мы очень ценим такую помощь и благодарим всех, кто поддерживает военных. Останавливаться нельзя", – рассказал военный инженер-сапер.

MK Foundation – благотворительная инициатива бизнесмена Максима Криппы, основанная в 2022 году. Фонд не привлекает публичных пожертвований и работает за счет частного капитала, сосредоточиваясь на обеспечении Сил обороны транспортом.

За время работы фонд передал более 2100 автомобилей для 321 воинской части. Общий объем помощи превышает 1 400 000 гривен.

Переданные автомобили уже работают на ключевых направлениях – Харьковском, Донецком, Запорожском, Сумском и Днепропетровском, где потребность в транспорте остается высокой.

