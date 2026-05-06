Энергоатом перечислит более 9 млрд грн дивидендов в госбюджет – обнародовано решение Правительства

В конце апреля Кабинет Министров Украины утвердил нормативы отчисления дивидендов государственными компаниями по итогам 2025 года. Общий объем поступлений в государственный бюджет составит почти 50 млрд грн.

Наибольший вклад обеспечивает АО "НАЭК "Энергоатом"" – 9,344 млрд грн (50% чистой прибыли), что является самой большой суммой среди всех государственных компаний энергетического сектора. Далее следуют "Укргидроэнерго" – 6,285 млрд грн, "Оператор ГТС Украины" – 4,218 млрд грн, "Нафтогаз Украины" – 970 млн грн и "Оператор рынка" – 30,5 млн грн.

В распоряжении, обнародованном на сайте Кабинета Министров Украины, подробно изложены результаты финансово-хозяйственной деятельности АО "НАЭК "Энергоатом" за 2025 год и порядок выплаты дивидендов. Согласно документу, компания перечисляет в бюджет более 9,3 млрд грн.

В документе отмечается, что в соответствии с утвержденным годовым отчетом, охватывающим отдельную и консолидированную финансовую отчетность, а также учитывающим выводы независимого аудитора, чистая прибыль компании за 2025 год составляет 18 688 306 075 грн.

Правительство определило, что половина этой суммы – 9 344 153 037,5 грн – подлежит выплате в виде дивидендов в государственный бюджет. Остальные 50% прибыли в аналогичном объеме будут направлены на финансирование деятельности общества в соответствии с его уставными целями. В частности, средства пойдут на меры по обеспечению физической защиты и укреплению оборонительных сооружений на объектах атомной энергетики, а также на закупку ядерного топлива.

Отдельным решением Кабинета Министров установлен график выплаты дивидендов в течение 2026 года. До 30 июля 2026 года "Энергоатом" должен перечислить 5 606 492 тыс. грн, а с августа по декабрь – ежемесячно по 747 532 тыс. грн.

Таким образом, "Энергоатом" остается не только ключевым производителем электроэнергии, но и одним из крупнейших финансовых доноров государства, обеспечивая стабильные поступления в бюджет и одновременно направляя значительные ресурсы на укрепление энергетической безопасности и устойчивости критической инфраструктуры Украины.

