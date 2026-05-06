Победительница 'Холостяка-13' рассекретила имя дочери (видео)

Инна также рассказала, кто выбирал имя.

Победительница 13-го сезона романтического проекта "Холостяк" Инна Белень, которая недавно родила первенца, раскрыла имя ребенка.

Блогерша опубликовала в своем Instagram свидетельство о рождении дочери. В нем указано, что девочку назвали Кирой. По словам Инны, это имя для малышки выбрал ее муж.

"Имя придумал Ваня: и когда он так ее называл, она еще реагировала в животике. Сейчас смотрю на нее и понимаю – оно ей идеально подходит", – подписала ролик новоиспеченная мамочка.

Подписчики в комментариях поздравили Белень с рождением дочери и отметили, что это красивое имя греческого происхождения, которое означает "повелительница" и ассоциируется с умными и талантливыми личностями.

К слову, Инна Белень уже выписалась из роддома и привыкает к своему новому статусу. Блогерша также откровенно поделилась первыми трудностями материнства, в частности, с грудным вскармливанием и недостатком полноценного сна.

