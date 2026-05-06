От лауреата Берлинале до вампиров: объявлена программа 'Недели австрийского кино' в Украине

Фестиваль стартует 21 мая 2026 года в столичном кинотеатре "Жовтень".

В мае 2026 года в Украине стартует уже традиционный фестиваль австрийского кинематографа, зрители которого увидят пять фильмов – от исторических драм до комедий и вампирского хоррора.

Как отметили в пресс-службе кинокомпании "Артхаус Трафик", открытие уже 14-й по счету "Недели австрийского кино" состоится 21 мая 2026 года в столичном кинотеатре "Жовтень". Основная программа фестиваля пройдет в Киеве, но также эти фильмы можно будет посмотреть во Львове, Черновцах и Днепре.

Мероприятие откроет биографическая историческая драма "Сиси и я" (Sisi & Ich) 2023 года с Сандрой Гюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Проект "Аве Мария") в главной роли, снятая немецкой режиссеркой Фрауке Финстервальдер. Ранее фильм участвовал в программе "Панорама" Берлинале. Картина рассказывает историю графини Ирмы, которая становится спутницей самой популярной женщины своей эпохи. Она будет путешествовать со знаменитой Сиси, станет ее подругой и даже безумно влюбится в монархиню. Это беззаботное время могло бы длиться вечно, если бы Сиси не была императрицей Елизаветой Баварской. И хотя женщины сопротивляются враждебному миру, в конце концов у них остается только один роковой путь, который навсегда свяжет их обеих.

Видео дня

Также в программе фестиваля покажут еще одну картину с Сандрой Гюллер – историческую драму "Роуз" (Rose) режиссера Маркуса Шляйнцера. За роль в этой картине Гюллер получила "Серебряного медведя" Берлинского международного кинофестиваля 2026 года. События фильма разворачиваются в разрушенной Тридцатилетней войной Европе, где загадочный солдат Роуз появляется в уединенной деревне, объявляя себя наследником заброшенного поместья. Селяне встречают чужака с подозрением, но Роуз скрывает тайну, гораздо большую, чем поддельные документы, – под мужской одеждой и вымышленным именем скрывается женщина, готовая пойти на все ради новой жизни. Даже на брак с дочерью местного фермера.

Кроме того, в рамках мероприятия украинские киноманы смогут посмотреть драмедию "Самый одинокий человек в городе" (The Loneliest Man in Town) режиссеров Титци Кови и Райнера Фриммеля (Специальная награда премии Гильдии немецких артхаусных кинотеатров). В старом венском доме, обреченном на снос, живет последний обитатель – пожилой блюзмен Эл Кук, окруженный винилом, книгами и воспоминаниями о жизни, полностью посвященной музыке. Когда застройщики наступают, а стены его мира дрожат, в душе восьмидесятилетнего отшельника неожиданно оживает давно забытая мечта – добраться до родины любимой музыки, дельты Миссисипи. Но не поздно ли отправляться в путь по зову блюза?

Также зрители фестиваля могут познакомиться с комедийным вампирским хоррором "Кровавая графиня" (Die Blutgräfin) с Изабель Юппер ("Пианистка", "Она", "8 женщин", "Моя маленькая принцесса", "Самая богатая женщина мира") режиссера Ульрике Оттингер о печально известной графине Батори. Вместе с горничной она ищет в современной Вене живительный красный эликсир, одновременно уклоняясь от племянника, его терапевта, вампирологов и полиции.

Еще один фильм программы – комедия "Бабино лето" (Altweibersommer) режиссерки Пии Гирцеггер, по сюжету которой трое друзей "за сорок" спонтанно отправляются в Венецию, однако неожиданное открытие превращает их отпуск в кемпинге в бурное путешествие самопознания.

Вас также могут заинтересовать новости: