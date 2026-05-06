Google Chrome начал незаметно скачивать на диск ИИ-модель на 4 ГБ: как удалить её

На эту проблему обратил внимание эксперт по вопросам конфиденциальности.

Пользователи заметили, что браузер Google Chrome начал загружать на диск локальную ИИ-модель Gemini Nano. Ее вес может составлять до 4 ГБ.

В частности, на эту проблему обратил внимание эксперт по вопросам конфиденциальности в интернете That Privacy Guy.

"Chrome незаметно устанавливает на ваше устройство модель искусственного интеллекта объемом 4 ГБ. Схема аналогична манифесту Claude Desktop от Anthropic, но в масштабе миллиардов устройств. Проводится правовой анализ в контексте директивы ePrivacy", - написал он на своей странице в соцсети X.

Пользователи уже нашли способ удалить эти файлы:

напишите chrome://flags в адресной строке браузера;

найдите Enables optimization guide on device, Prompt API for Gemini Nano и Prompt API for Gemini Nano with Multimodal Input и отключите (Disabled);

также удалите файл weights.bin по пути C:/Пользователи/*Имя пользователя*/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/OptGuideOnDeviceModel/.

Стоит отметить, что при следующем обновлении браузер может заново загрузить все эти файлы.

Как очистить кэш Google Chrome

Ранее в BGR рассказали, как легко очистить кэш Google Chrome. Это один из самых простых способов решить проблемы с медленной работой или некорректной загрузкой сайтов.

На компьютере для этого достаточно нажать на три точки в правом верхнем углу браузера, открыть "Настройки", перейти в раздел "Конфиденциальность и безопасность", затем в раздел "Данные о работе в браузере" и выбрать "Удалить с устройства". В появившемся окне можно указать, какие данные удалить.

