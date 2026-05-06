'Мы Москву мочим': эксперт рассказал о позоре, нависшем над Путиным

Путин хотел создать демилитаризованную зону вокруг Украины, а она вместо этого "мочит Москву".

Если Украина нанесет удар по Москве во время парада 9 мая, то это не забудется годами и станет "пятном позора" для России.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал Юрий Романюк, председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО". Он отметил, что если Россия сосредоточила вокруг Москвы все свои силы противоракетной и противовоздушной обороны, то оголила территорию европейской части страны

В таком случае, по его словам, Украина сможет нанести России значительно больший ущерб, атаковав не саму Москву, а другие крупные города.

Эксперт отметил, что целесообразность таких ударов будет иметь прежде всего политическую, имиджевую и информационную составляющие.

"Это полностью покажет, что Путин не контролирует даже свою Россию, даже Москву. Он хотел создать демилитаризованную зону вокруг Украины… А тут не то что 20 км, мы Москву мочим! То есть, что Путин вообще ничего не контролирует, что российская армия уже настолько деградировала со своим победобесием, что она даже 9 мая не способна защитить собственное пространство над Москвой", – сказал Романюк.

Да, подчеркнул он, в таком случае это будет "огромный имиджевый провал" и поражение режима российского диктатора Владимира Путина:

"Весь мир увидит, что у Украины есть козыри, у Зеленского есть козыри, что ВСУ способны наносить болезненные имиджевые и политические удары по России. Даже в самый крепкий их день – 9 мая".

Романюк подчеркнул, что для России значительно меньше риски имиджевых потерь в том, чтобы согласиться на перемирие на украинских условиях, которое забудется через неделю-две. В то же время, если Россия нарушит перемирие и Украина нанесет удар по Москве 9 мая, то это не забудется годами и станет "пятном позора".

"Ударить" по Москве с имиджевой целью

Как сообщалось, ранее военный обозреватель Денис Попович подчеркнул, что поскольку Россия нарушила перемирие, объявленное президентом Владимиром Зеленским с 6 мая, то Украина свободна "в своих действиях" 9 мая.

Он подчеркнул, что 9 мая по Москве стоило бы "нанести удар" хотя бы в имиджевых и политических целях, которые порой важнее военных. Это показало бы, что Россия не способна защитить Москву даже в важные для них дни. По мнению обозревателя, это мог бы быть комбинированный удар – дроны и ракеты "Фламинго".

