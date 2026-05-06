Мобилизированные ФОПы могут не платить налоги: какие льготы предусмотрены

Физические лица-предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, которые встали на защиту Украины, имеют право на налоговые льготы.

Как сообщила Государственная налоговая служба, такие льготы предоставляются предпринимателям, которые были призваны во время мобилизации или проходят военную службу по контракту. При этом важно, чтобы они были зарегистрированы как ФЛП или самозанятые лица еще до момента призыва или заключения контракта.

На весь период военной службы (но не ранее 24 февраля 2022 года) такие лица освобождаются от обязанности:

начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый взнос за себя;

подавать налоговую отчетность по этим налогам.

"Льгота действует, даже если у вас есть наемные работники или вы продолжаете получать доход от хозяйственной деятельности во время службы", – подчеркнули в ГНС.

Освобождение начинается с первого числа месяца, в котором такое лицо было призвано или был подписан контракт, и длится до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация.

Чтобы воспользоваться правом на освобождение от налогов, необходимо предоставить в налоговую службу по месту регистрации копию военного билета (или другого документа, подтверждающего призыв на военную службу), копию контракта (при условии отсутствия в контролирующем органе сведений о мобилизации или заключении контракта).

Электрокары могут обложить ежемесячным налогом в размере до 4 тысяч гривен в зависимости от стоимости автомобиля, заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. В то же время председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что в настоящее время введение такого налога профильным комитетом не рассматривается.

Европейский Союз рассматривает возможность введения более жестких условий для кредита Украине на 90 миллиардов евро, в частности сделать часть выплат зависимой от внедрения непопулярных налоговых изменений для бизнеса. Речь идет о введении 20% НДС для ФЛП с годовым доходом свыше 4 млн грн.

