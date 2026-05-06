Европа ищет альтернативу американским 'Томагавкам': Украина может помочь, - FT

Решение Дональда Трампа отменить запланированное развертывание ракет большой дальности Tomahawk в Германии обнажило вопиющее отсутствие у Европы средств для выскоточных ударов на большие расстояния – главного сдерживающего фактора против Владимира Путина. Как пишет Financial Times, на реализацию европейских инициатив по замене американских "Томагавков" уйдет целое десятилетие, однако уже существуют некоторые временные решения, и Украина может помочь.

Высокоточные ракеты с дальностью действия от 1000 до 3000 км позволяют поражать и уничтожать конкретные здания или даже готовящиеся к взлету бомбардировщики.

Военные эксперты и чиновники считают такие ракеты важнейшей частью любого арсенала по трем причинам: во-первых, способность угрожать стратегической инфраструктуре и сдерживать противника от начала атаки; во-вторых, возможность отвечать на агрессивные действия, не прибегая к крупномасштабному конфликту или ядерным ударам; и в-третьих, во время конфликта – возможность поражать ключевые цели противника далеко за линией фронта, такие как авиабазы ​​или ракетные шахты.

"Вам нужна возможность поразить российский завод по производству беспилотников до того, как они отправят против нас 500 беспилотников. Или подводную лодку еще до того, как она покинет порт", – сказал западный военный чиновник.

Почему в Европе нет дальнобойного оружия?

Европа пренебрегала разработкой дальнобойных ракет в последние десятилетия из-за заверений США в том, что они обеспечат её предоставление, и из-за опасений провокаций.

Германия и Испания располагают крылатыми ракетами Taurus с дальностью около 500 км. Франция и Великобритания совместно разработали крылатые ракеты Scalp/Storm Shadow с аналогичной дальностью. Однако запасы всех этих ракет невелики. При этом все они запускаются с воздуха, а это значит, что НАТО пришлось бы добиваться превосходства в воздухе над Россией.

При этом Франция и Великобритания обладают баллистическими ядерными ракетами большой дальности, однако у них нет обычных аналогов, что создает ситуацию "все или ничего" в качестве средства ответа на нападение.

Уязвима ли Европа?

Без возможности поражать такие цели, как военно-морские базы вблизи Мурманска или Новороссийска, или военные объекты вблизи Москвы, Европа оказывается в крайне невыгодном положении.

Россия обладает рядом крылатых и баллистических ракет с дальностью действия более 2000 км, включая "Кинжал" и 9М729, что позволяет достать до Варшавы, Берлина и Мюнхена из материковой части России. Такое оружие, размещенное в Калининграде, может поразить Лондон, Париж и Рим. Этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию от возможных нападений, говорят представители НАТО, и осложняет планирование войны.

Европа ищет альтернативы

Запасы собственных средств ПВО с дальностью действия 1500 км и более, которые можно было бы использовать без одобрения Вашингтона, кардинально изменили бы европейские планы сдерживания и наступления, считают представители НАТО.

В 2024 году Германия, Франция, Польша и Италия запустили совместную программу под названием "Эльза" по разработке различных европейских ракет большой дальности. К этой программе, к которой позже присоединились Великобритания и Швеция, ведется разработка целого ряда проектов, включая как минимум два с предполагаемой дальностью более 2000 км. Но большинство из них все еще находятся на ранних стадиях и будут готовы не раньше 2030-х годов.

Временное решение и роль Украины

Наиболее быстрым путем к созданию европейской наземной ракеты с дальностью действия более 2000 км, вероятно, станет модернизация существующего продукта, такого как французская морская ракета MdCN, в версию с большей дальностью действия для авиации или наземных войск.

Министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что его страна также будет использовать "украинские ноу-хау", чтобы восполнить пробелы. Киев все чаще использует собственные отечественные технологии дальнего поражения для нанесения ударов по целям в глубине российской территории. Это включает в себя крылатую ракету "Фламинго", с заявленной дальностью действия более 3000 км. На этой неделе украинские Фламинго были использованы для поражения военно-промышленного объекта в Чебоксарах - цели, расположенной более чем в 1500 км от объекта.

США оставляют Европу без защиты

Ранее США объявили о том, что планируют вывести 5000 американских военных из Германии. Reuters писало, что США также отказались от развертывания в Германии американского батальона, оснащенного ракетами Tomahawk.

При этом Пентагон отказался предоставить НАТО подробный график запланированного вывода из Европы других критически важных систем, таких как платформы противовоздушной и противоракетной обороны, возможности стратегической воздушной транспортировки и спутниковая разведка.

В Германии уже призвали Европу создать вместе с Украиной альтернативу американским ракетам Tomahawk.

