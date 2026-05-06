Можно ли запекать картошку в фольге: шеф-повар предупредил об одном нюансе

По словам эксперта, это может быть не совсем безопасно.

Некоторые заворачивают картофель в алюминиевую фольгу, полагая, что таким образом он запекается быстрее. Однако, используя такой способ, можно неосознанно создать угрозу пищевой безопасности. Об этом пишет Southern Living.

"Картофель потенциально может быть одним из самых опасных продуктов, которые вы можете подавать. Люди всегда боятся майонеза в картофельном салате на пикнике, но, как ни удивительно, вареный картофель имеет не меньший, а то и больший потенциал стать опасным, чем майонез!" - отмечает Стивен Чавес, шеф-повар и преподаватель кулинарного искусства на основе растительных продуктов в кампусе Института кулинарного образования в Лос-Анджелесе.

Что происходит, когда вы готовите картофель в фольге?

Картофель, завернутый в фольгу, удерживает влагу, поэтому вы фактически готовите его на пару, а не запекаете.

"Запекание картофеля, завернутого в фольгу, в традиционной духовке приготовит картофель, но фольга удержит всю влагу, что приведет к тому, что середина картофеля будет более влажной, чем рассыпчатой, а кожура - мягкой, а не хрустящей", - объяснил Чавес.

Таким образом, влага может создать идеальную среду для размножения бактерий, если они присутствуют, когда запеченный картофель остывает, оставаясь завернутым в фольгу, и достигает температуры от 57 до 5 градусов по Цельсию. Этот диапазон температур считается опасной зоной.

Поэтому шеф-повар советует ставить картофель в духовку без каких-либо покрытий.

Когда стоит заворачивать картофель в фольгу?

Есть исключения, когда заворачивание картофеля в фольгу имеет смысл. Если вы готовите барбекю, пользуетесь раскаленным грилем или проводите время у костра, тогда заверните картофель в фольгу, чтобы защитить его от углей.

"Единственное преимущество запекания картофеля, завернутого в фольгу, заключается в том, что его можно запекать не только в традиционной духовке, но и, например, на гриле или на углях костра", - отметил Чавес.

По его словам, если вы заворачиваете картофель в фольгу, то его "никогда не следует хранить завернутым и теплым дольше, чем примерно два часа".

Как безопасно запекать картофель в фольге?

Если вы выбрали этот способ запекания картофеля, то обязательно снимите фольгу сразу после извлечения его из духовки, чтобы уменьшить вероятность размножения бактерий.

Издание отметило, что в картофеле, завернутом в фольгу, мало кислорода, что создает идеальную среду для ботулизма.

"Ботулизм вызывается бактерией Clostridium Botulinum, которая естественным образом встречается в окружающей среде, в частности в почве", - объясняют в материале.

Такая бактерия не погибает под воздействием высокой температуры, а ждет, пока не появятся благоприятные условия.

"Когда у бактерии нет необходимых для жизни условий, она образует спору, которая сохраняется до тех пор, пока условия не изменятся так, чтобы она могла снова начать расти", - добавляют в публикации.

Несмотря на то, что ботулизм встречается редко, он все же существует, поэтому важно знать о связи между картофелем и спорами ботулизма.

