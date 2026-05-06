Названы 2 самых модных направления в Европе для отдыха этим летом

Стоит посетить эти города в ближайшее время, пока туда не хлынули толпы туристов.

В Европе набирают популярность новые трендовые направления для летнего отпуска. Как пишет traveloffpath.com, возможно, это лето станет последним шансом посетить эти места, прежде чем они станут по-настоящему популярными, и насладиться отсутствием шумных толп и достаточно низкими ценами. Это идеальная возможность отдохнуть в месте, которое обладает достаточно интересной социальной жизнью и культурной привлекательностью, но еще не пострадало от массового туризма.

Вот два самых модных направления в Италии и Испании, где стоит отдохнуть этим летом.

Тропеа, Италия

Как показывают последние данные Tripadvisor, Тропеа является вторым по темпам роста направлением в Европе и самым модным летним местом отдыха прямо сейчас. Тропеа немного похожа на Амальфи до появления звездных пляжных клубов и круизных лайнеров.

Прежде всего, ее местоположение просто потрясающее. Город раскинулся на прибрежном утесе, откуда открывается вид на длинный песчаный пляж и кристально чистую голубую воду.

При этом цены здесь совсем не заоблачные. Выпить аперитив в Тропее в уютном местном баре обойдется вам менее чем в 10 долларов, в то время как проживание в большинстве отелей среднего класса стоит в среднем 95 долларов. Это не так дешево, как в Албании, но по сравнению со среднестатистическим итальянским туристическим городком это довольно выгодное предложение.

Сам пляж Тропеи не сказать, чтобы совсем свободен от толп туристов. Летом здесь действительно полно загорающих и купающихся, но при этом они в основном ориентированы на местных жителей.

Бильбао, Испания

Бильбао, по оценке Tripadvisor, стал самым модным европейским городом этого лета и уже несколько месяцев находится в центре внимания.

Хотя Бильбао и не является пляжным городом как таковым, поскольку расположен немного дальше от побережья Страны Басков, он обладает южноевропейским, баскским колоритом: живописный Старый город, усеянный узкими таунхаусами с их богато украшенными балконами, множество тапас-баров, где подают пинчос и чаколи, и неповторимая летняя атмосфера.

В Бильбао находится знаменитый Музей Гуггенхайма, который хранит произведения искусства таких известных художников, как Джексон Поллок и Энди Уорхол, и отличается спокойной, непринужденной атмосферой без лишнего хаоса Ла-Рамблы.

При этом город находится в нескольких минутах езды от одних из самых красивых приморских городов на атлантическом побережье Европы, таких как Доностия (также называемая Сан-Себастьян) и Ондаррибия, где вас ждут красочные приморские здания и великолепные золотые пески.

