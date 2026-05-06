Украина определится с ответом России за срыв режима прекращения огня, - Зеленский

Россия сорвала режим прекращения огня, на основе вечерних докладов военных и разведки Украина определится со своими дальнейшими действиями.

Об этом в Telegram-канале заявил президент Владимир Зеленский, который подчеркнул, что после вчерашних жестоких ударов по украинским городам и общинам – Днепру, Запорожью, Краматорску и другим – российская армия продолжила активные боевые действия и террористические обстрелы и в эти сутки.

"На всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этой суток российская армия осуществила уже почти 30 штурмовых действий. Зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб только за сегодняшнюю ночь и утро", – подчеркнул он.

В течение ночи российская армия наносила и удары дронами различных типов. В частности, Силы обороны Украины обезвредили почти 90 только ударных дронов. Были и ракетные удары. Всего по состоянию на 10:00 российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины – это обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары и применение дронов:

"Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада. Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей – это плохое время для публичных "празднеств".

Он добавил, что даже с отключенным интернетом и заблокированной связью "большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир":

"На сегодняшний день констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими действиями".

Нарушен режим тишины и удар по детскому саду

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Однако Россия нарушила режим прекращения огня. Российские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались всю ночь, включая утренние удары по Харькову и Запорожью.

Кроме того, днем 6 мая двумя ударными беспилотниками россияне нанесли удар по гражданскому зданию в центральной части Сум. Речь идет о детском саду. В результате удара здание загорелось. Разрушены крыша и стены. Сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

