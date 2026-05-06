Почему подход Трампа по Украине не сработал с Ираном: обозреватель NYT назвал нюансы

Политика Трампа по Украине весьма успешна, поскольку не заводит его в тупик, как ситуация с Ираном.

Манера, в которой президент США Дональд Трамп стремился закончить войну РФ против Украины преподносилось как великое предательство, которое принесет катастрофу Европе и позор Вашингтону.

Однако сегодня, когда Трамп изо всех сил пытается выйти из своей войны на Ближнем Востоке, политика его администрации в отношении Украины выглядит не так уж плохо, считает обозреватель The New York Times (NYT) Росс Даутхат.

"Эффективное перебалансирование для многополярного мира, в котором главный соперник был сдержан и ослаблен за счет сокращения американских обязательств, а союзник США в лице Европы облегчил перегруженные американские возможности, вместо того чтобы пытаться заставить Вашингтон слишком сильно напрягаться ради европейских интересов", - описал обозреватель.

Видео дня

Он отметил, что многие защитники Украины отшатнулись бы от такого описания. Украинский героизм и европейская поддержка доказали, что Трамп и другие ошибались, считая, что Киев обречен на провал. Обозреватель отметил, что позиция Трампа на переговорах отчасти отражала предположение, что время Украины на исходе.

"Вместо этого храбрость, стойкость и революция с беспилотниками позволили украинцам удерживать Россию в тупике до такой степени, что режим Путина выглядит более нестабильным и параноидальным, чем когда-либо с начала войны", - поделился мнением обозреватель.

Даутхат рассуждает, что Трамп урезал финансирование Украины, но при этом сохранил или увеличил ключевые формы поддержки на поле боя, правда не уточнил какие именно. Он добавил, что Украина получила даже доступ к определенным преимуществам, которых у нее не было при Джо Байдене, включая ракеты большей дальности и обмен разведданными, которые помогают бить по тыловым территориям РФ.

"Можно спорить, является ли это идеальным балансом, но это баланс, а не просто умывание рук", - высказал мнение обозреватель.

Также обозреватель отметил, что Трамп якобы добился того, что Европа начала действовать активнее в плане перевооружения и готовности защищать свои земли.

А вот с Ираном у Трампа так не получилось. Обозреватель посетовал, что здесь глава Белого дома позволил своему союзнику - Израилю, уговорить себя на рискованную авантюру, в которой ему отказались помочь и европейские союзники и страны Персидского залива, которые, как считает обозреватель, разбогатели под военным зонтиком США, а теперь ожидают, пока США же и закончат начатое.

Ближний Восток: новости

Недавно издание Politico написало о том, что Трампу придется уступить Ирану в ходе переговоров. Хотя Трамп утверждает, что у него есть все козыри, ему придется пойти на уступки, чтобы заключить сделку с Тегераном.

При этом, глава парламента Ирана Мохаммед-Багер Галибаф обвинил президента США Дональда Трампа в ряде ложных заявлений относительно статуса Ормузского пролива и обогащенного урана.

Вас также могут заинтересовать новости: