'Нам бы такой уровень дефицита': эксперт рассказал, сколько средств ПВО осталось в РФ

У противника уже начинает ощущаться нехватка зенитных ракет.

У россиян до сих пор остается достаточно мощная противовоздушная оборона, заявил военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

"Около 1000 пусковых установок ЗРК всех возможных типов: до 700 установок на С-300 и 400, ну и условно говоря, по 100 установок ТОР, БУК и определенное количество Панцеров остается", – сказал Киричевский в эфире Radio NV.

В то же время он отметил, что у россиян начинается дефицит зенитных ракет для своих систем ПВО. Также он прокомментировал удар Сил обороны с помощью ракет "Фламинго" по заводу в Чебоксарах. Он отметил, что идея этой ракеты, как и дронов, заключается в том, что хотя бы часть из запущенных ракет долетит до цели.

Видео дня

"То есть сказать, что у россиян там проходной двор – пока не приходится. Потому что, знаете, дай бог нам их уровень дефицита зенитных ракет. И дай бог нам то, что у них якобы мало противовоздушной обороны. Если бы у нас хотя бы была четверть от имеющихся у РФ средств, я думаю, вопрос закрытия неба над Украиной решился бы автоматически", – добавил Киричевский.

Российская ПВО – важные новости

Ранее советник министра обороны Украины, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескреснов сообщал, что в России не хватает систем ПВО "Панцирь" для защиты всей страны. Поэтому она вынуждена применять новые подходы к борьбе с украинскими БПЛА.

Несмотря на это, Россия продолжает наращивать количество ПВО в Москве. По данным СМИ, только в течение 2025 года враг дополнительно установил 43 башни ПВО с зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С1" в своей столице.

Вас также могут заинтересовать новости: