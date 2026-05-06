Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами: скоро может произойти 'точка перелома'

Объемы сырой нефти в хранилищах сократились почти на 200 млн баррелей.

Мировые запасы нефти в апреле претерпели рекордное сокращение на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Последний усиливает риски перебоев в поставках и может спровоцировать новый скачок цен в преддверии туристического сезона. Об этом сообщает Financial Times.

По оценкам S&P Global Energy, объемы сырой нефти в хранилищах сократились почти на 200 млн баррелей, что эквивалентно примерно 6,6 млн баррелей в сутки.

Это произошло даже несмотря на то, что высокие цены уже привели к сокращению спроса примерно на 5 млн баррелей в сутки – самому большому падению за пределами периода пандемии COVID-19.

"Это огромный масштаб, значительно превышающий обычный диапазон", – отметил руководитель направления исследований рынка нефти S&P Джим Беркгард. По его словам, в обычный месяц мировые запасы колеблются лишь на несколько сотен тысяч или максимум на миллион баррелей.

В целом из-за войны с Ираном нефтяной рынок уже потерял около 1 млрд баррелей. Несмотря на то что спрос быстро снижается, предложение сокращается еще стремительнее. Это создает условия, при которых цены на нефть могут продолжить расти.

С начала боевых действий в конце февраля нефть заметно подорожала. Иран и США ограничивали движение через Ормузский пролив – один из ключевых морских маршрутов для поставок энергоносителей. Дополнительно ситуацию осложнили удары по энергетической инфраструктуре в регионе, что еще больше нарушило стабильность поставок.

Трейдеры предупреждают: резкий скачок цен может произойти тогда, когда глобальные запасы опустятся ниже критически важного уровня. Некоторые аналитики считают, что такая "точка перелома" может наступить уже в течение нескольких недель.

Во вторник эталонная нефть Brent подешевела примерно на 4% – до около $110 за баррель. Это произошло после продления перемирия между Ираном и США.

В выводах S&P Global Energy учитываются как запасы, хранящиеся правительствами и компаниями, так и нефть, находящаяся на танкерах в море. В общее сокращение также входят объемы, которые США ранее высвободили из Стратегического нефтяного резерва в ответ на энергетический кризис.

Формально мировые запасы нефти составляют около 4 млрд баррелей, однако значительная часть этого объема используется для обеспечения ежедневного функционирования энергосистемы.

Речь идет о поддержании работы нефтеперерабатывающих заводов, давления в трубопроводах и непрерывности логистических цепочек. Таким образом, доступный для быстрого использования резерв значительно меньше.

По оценке Goldman Sachs, глобальные запасы нефти уже приблизились к самому низкому уровню за последние восемь лет. В банке отмечают, что в мире осталось лишь около 45 дней запасов нефтепродуктов – в частности бензина, дизельного топлива и авиационного керосина. Наиболее заметное сокращение фиксируется в регионах Азии и Африки.

В Северной Европе запасы авиационного топлива в апреле упали до самого низкого уровня за шесть лет. В США запасы бензина могут снизиться до исторического минимума уже летом – в период пикового автомобильного сезона.

Несмотря на то что средние цены на автозаправках в США приближаются к $4,50 за галлон ($1,19 за литр), американские потребители пока существенно не сокращают использование топлива.

По подсчетам банка, примерно каждый одиннадцатый баррель нефти в мире приходится на американских автомобилистов. Запасы нефти в США могут снизиться ниже 200 млн баррелей к концу августа – до уровня примерно одной недели потребления.

В целом США пока не ощутили полного эффекта кризиса: запасы сырой нефти в стране остаются выше, чем в тот же период прошлого года. Основное сокращение глобальных резервов, по данным S&P, в настоящее время приходится на Азию.

Руководитель направления исследований нефтяного рынка S&P Джим Беркгард предупреждает, что резкое сокращение американских запасов может стать триггером для более широкой паники на рынке. По его мнению, самая острая фаза кризиса еще впереди.

Ранее УНИАН сообщил, что РФ рекордно зарабатывает на экспорте нефти, даже несмотря на украинские удары. В период с 5 апреля по 3 мая 2026 года российские компании в среднем еженедельно реализовывали нефть на сумму около 2,42 млрд долларов.

Отмечается, что Россия уже вторую неделю подряд увеличивает объемы экспорта "черного золота" на фоне восстановления инфраструктуры после предыдущих ударов украинских беспилотников по ключевым экспортным портам.

В целом с началом войны в Иране доходы Кремля от экспорта нефти существенно выросли. По итогам марта они взлетели до максимума за четыре года. Этому также способствовало продление США действия санкционного исключения, которое позволяет закупку российской нефти, отгруженной до 17 апреля.

