Денег никто не даст: быстрое вступление в ЕС больно ударит по украинским аграриям

В ближайшие годы Украина точно не получит финансирование от Евросоюза на поддержку аграрного сектора.

Украина должна соответствовать всем требованиям Евросоюза, в том числе и в аграрной сфере, чтобы стать его полноправным членом. Это обязательство ложится дополнительным финансовым бременем на производителей сельскохозяйственной продукции.

Украинские аграрии могли бы получить финансирование от программы Общей аграрной политики (ОАП) ЕС. Однако новая САП, рассчитанная на участников Союза, начнет действовать в Европе с 2028 года и продлится до 2034-го включительно. Украина не успеет попасть под эту программу и денег не получит, говорит УНИАН председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко.

"Украинский агросектор находится в ситуации, когда нам нужно очень быстро внедрить то, что европейцы внедряли 20 лет, имея финансовую поддержку. У нас нет ни финансовой поддержки, ни времени. И мы понимаем, что таким образом мы не то что не поможем агросектору перестроиться, встать на эту европейскую колею – а мы по факту можем сами себе навредить", – рассказывает УНИАН Авраменко.

Видео дня

В то же время агросектор слишком важен для украинской экономики, поэтому вступление Украины в ЕС должно пройти для него максимально комфортно, насколько это возможно. Эксперт говорит, что если не финансирование, то время отечественные фермеры должны получить.

"Мы просим переходный период на определенные стандарты производства до 10 лет с момента вступления. В принципе, этим запросом мы не нарушили никакую логику предыдущих решений. Но это не означает, что мы ничего не будем делать. Это должна быть дорожная карта по тому, что мы делаем каждый год, потому что только тогда европейские партнеры на это согласятся", – объясняет Авраменко.

Украина и ЕС – последние новости

Евросоюз остается главным торговым партнером Украины в аграрной сфере – 49% экспорта отечественной сельхозпродукции приходится на страны-участницы блока.

Накануне Евросоюз выдвинул Украине новое требование для получения обещанного финансирования в размере 90 млрд евро. Во время предыдущих договоренностей, еще с прошлого года, о подобных условиях речь не шла.

Вас также могут заинтересовать новости: