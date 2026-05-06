'Последнюю точку ставит пехота': в Киеве открыли инсталляцию из обломков вражеского вооружения

6 мая, в День пехоты, на Аллее украинской армии платформа "Культурные силы" в партнерстве с Work.ua открыли арт-объект, посвященный героизму воинов, которые ежедневно под взрывами и пулями останавливают российское вторжение.

В основе инсталляции – столб из обломков уничтоженной российской техники и оружия, которые бойцы подразделения ВСУ "Скала" передали непосредственно с фронта. В это вражеское железо вбита пехотная лопатка – символ несокрушимости и победы наших воинов над оккупантами.

Композицию дополняют надпись "Последнюю точку ставит пехота" и лозунг "Украина стоит, потому что стоит пехота". Особенностью инсталляции является вечерняя подсветка, которая подчеркивает ее элементы даже в темное время суток.

На открытии арт-объекта присутствовали представители высшего командования Вооруженных Сил Украины. Они подчеркнули стратегическую важность пехотных подразделений.

"Позвольте выразить слова уважения и благодарности каждому солдату-пехотинцу. Сегодня, к сожалению, продолжается война. Не каждый может под тихим светлым небом пройтись по улицам и увидеть, как живет наша страна. Но каждый пехотинец стойко защищает свою землю. И именно от того клочка земли, который он удерживает, зависит наше будущее – будущее наших детей и семей", – отметил во время выступления заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Шевченко.

В свою очередь заместитель начальника штаба командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Юрий Ральцев подчеркнул, что пехота является основой нашей обороны на всей линии фронта: "День пехоты – это праздник тех, кто берет на себя самую тяжелую работу и ответственность. Именно благодаря им Украина держит оборону. Украинская пехота присутствует на всех участках фронта протяженностью почти 1200 км – и эта линия проходит не только на картах, но и по нашей земле. Ни один участок не считается освобожденным, пока туда не ступила нога пехотинца. Пехота первой вступает в бой, первой видит врага и смотрит ему в глаза – и именно она ставит точку в нашей победе", – добавил бригадный генерал Юрий Ральцев.

Напомним, Аллею украинской армии в центре Киева создали ровно год назад при содействии платформы "Культурные силы" и Генерального штаба ВСУ. Инициатива призвана почтить вклад всех составляющих Сил обороны Украины в борьбу против российской агрессии и напомнить о значении каждого подразделения.

