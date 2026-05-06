Разрешение на получение оружия усложнят: Минздрав готовит новые психиатрические требования

Этой проблемой занялись после перестрелки в Киеве, в результате которой погибли люди, а у мужчины было оружие и официальное право на его владение.

Министерство здравоохранения планирует внести изменения в процедуру выдачи медицинских справок, необходимых для получения разрешения на оружие. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на ответ Минздрава на запрос.

Речь идет о подготовке изменений в приказ № 252 от 20 октября 1999 года, которыми предусматривается обновить перечень медицинских противопоказаний для получения медицинской справки формы № 127/о.

"Предполагается определить, что все формы психических расстройств, в частности те, которые вызваны употреблением психоактивных веществ, являются медицинскими психиатрическими противопоказаниями для получения соответствующего разрешения", – отметили в ведомстве.

Министерство также планирует внести изменения, чтобы при рассмотрении вопроса о состоянии здоровья человека врачебно-консультативные комиссии обязательно учитывали справку формы № 100-2/о – документ о прохождении психиатрического осмотра, в частности в отношении употребления психоактивных веществ. Сегодня такого требования нет, а также психиатрические противопоказания не включают конкретного перечня болезней и состояний.

В действующем приказе прописано, что под противопоказания подпадают "граждане, которые по психическому состоянию склонны к агрессии или аутоагрессии" или "граждане с соматически обусловленными нарушениями психики".

Журналистка издания проверила, как в Киеве проходят такие осмотры для получения медицинской справки, необходимой для разрешения на оружие. Она выяснила, что получить такую справку можно за 20 минут, и "обследование" носит достаточно формальный характер.

Теракт в столице

Как сообщал УНИАН, 18 апреля 2026 года мужчина открыл огонь по прохожим и взял заложников в супермаркете в Голосеевском районе Киева.

На место происшествия прибыли спецназовцы, которые 40 минут вели переговоры со стрелком, а затем его ликвидировали. В результате теракта погибли люди.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что посмертная психолого-психиатрическая экспертиза должна определить истинное состояние убийцы людей в Голосеевском районе Киева.

Одновременно глава Нацполиции Иван Выговский сказал, что у мужчины, совершившего в Киеве теракт, открыв огонь из карабина, "были определенные недостатки".

Клименко отметил, что МВД проверяет медицинское учреждение, выдавшее стрелку справку для продления разрешения на оружие. Затем сообщили, что документ подлинный, но у следствия возникли сомнения, проходил ли стрелок в рамках получения медсправки реальное психиатрическое обследование.

