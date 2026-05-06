Благодаря Трампу, РФ вновь скупает валюту и золото из-за сверхприбылей от нефти

По состоянию на 1 мая активы Фонда составляли 3,6 трлн рублей, что на 60% ниже уровня, зафиксированного до полномасштабного вторжения в Украину.

Россия впервые с июня прошлого года возобновила закупки иностранной валюты и золота для Фонда национального благосостояния, средства которого используются для финансирования войны в Украине. Этому способствовал резкий рост цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Так, в мае Министерство финансов РФ планирует приобрести валюту и золото на сумму 110 млрд рублей (около $1,5 млрд). Эта сумма включает отложенные операции за март и апрель.

Как отмечает Bloomberg, это событие подчеркивает финансовые выгоды для кремлевского диктатора Владимира Путина от конфликта, спровоцированного ударами США и Израиля по Ирану. Глобальный энергетический кризис позволяет России частично пополнить государственные резервы после того, как более половины "подушки безопасности" было потрачено на финансирование войны против Украины.

Видео дня

Согласно бюджетному правилу России, избыточные доходы от энергоресурсов накапливаются, когда экспортная цена российской нефти превышает $59 за баррель. А вот в случае падения цен ниже этого уровня средства фонда используются для покрытия дефицита бюджета. В первые два месяца года Россия потратила около 419 млрд рублей из фонда, чтобы компенсировать более слабые нефтяные поступления.

По состоянию на 1 мая ликвидные активы Фонда национального благосостояния составляли 3,6 трлн рублей. Это на 14% меньше, чем в январе, и примерно на 60% ниже уровня, который был до полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее в этом году правительство планировало снизить пороговую цену на нефть, чтобы замедлить истощение резервов. Однако операции в рамках бюджетного правила приостановили до июля.

Впоследствии от этого плана отказались, поскольку спрос и цены на российскую нефть резко выросли из-за напряженности на Ближнем Востоке и временного ослабления санкционного давления со стороны США.

В то же время Москва осознает, что благоприятная конъюнктура может быть краткосрочной, и рассматривает возможность снижения пороговой цены на нефть для пополнения фонда уже со следующего года.

Экономика России – другие новости

Российская экономика завершила первый квартал 2026 года в минусе. Квартальный спад ВВП стал для России первым с начала 2023 года, и, как следствие, экономика потеряла треть роста, показанного в прошлом году (1%).

В апреле Центральный банк России снизил ключевую ставку до 14,5%, чтобы поддержать замедляющуюся экономику. В январе–феврале ВВП в совокупности сократился на 1,8%. Замедление настолько выражено, что Путин просил чиновников объяснить его причины и принять меры.

Вас также могут заинтересовать новости: