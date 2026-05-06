Один простой трюк поможет сделать так, чтобы микроволновка действительно грела еду вместо тарелки.

Каждый владелец микроволновки испытывал такое разочарование: ставил тарелку с едой внутрь камеры и включал подогрев, а в итоге получал обжигающую миску и холодную еду. Эта бытовая мелочь раздражает всех. Если вы попадали в такую ситуацию, то на технику грешить не стоит: дело в обычной физике.

Принцип работы микроволновой печи описало издание Vancasso. Как объясняют эксперты, микроволновка преобразует электричество в электромагнитные волны. Они проходят через молекулы воды в еде, вызывая в них реакцию выделения тепла. Чем более жидкое блюдо, тем быстрее и равномернее оно прогревается, и наоборот.

Однако есть один очень важный нюанс: электромагнитные волны воздействуют на воду не только в еде. Ваша посуда также содержит жидкость в микропорах и трещинах, особенно если ее только что помыли. Микроволновка "не отличает" тарелку от блюда, поэтому греет их одинаково.

Почему греется тарелка, а не суп, объясняется её материалом и декором. Если вы используете керамику, то она обычно содержит много пор с водой, поэтому нагревается очень быстро. А когда миска украшена росписью или эмалью, то в них могут содержаться микрочастицы металлов, что накаливаются при воздействии микроволновых волн. Кроме того, в посуду ещё и переходит часть тепла от блюда, из-за чего она нагревается еще сильнее.

Эксперты отмечают, что гораздо лучше для подогрева еды подходит фарфор, поскольку содержит меньше влаги. Однако он тоже может нагреваться, особенно если содержит декоративные элементы.

Разобравшись в том, почему СВЧ-излучение греет тарелку, а не еду, специалисты также предложили решение этой проблемы - для этого нужно использовать специальную посуду. Обратите внимание, что иногда на сервизе может быть написано "подходит для использования в микроволновой печи". Это лишь значит, что такая тарелка не треснет и не испортится, но не гарантирует равномерный нагрев еды. Вам нужны миски, предназначенные именно для микроволновки.

Если специальной посуды дома нет, используйте для подогрева еды материалы с низким содержанием воды. Это толстый фарфор, стекло, а также подходящий для микроволновок пластик.

Также специалисты советуют накрывать пищу крышкой, чтобы тепло не рассеивалось в воздух. В процессе нагревания желательно поставить паузу, достать блюдо и перемешать его, поскольку волны греют продукт только на 2-3 сантиметра в глубину. Ещё помогает распределить пищу на тарелке в форме кольца с пустым центром, ведь края прогреваются лучше.

