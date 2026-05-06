Несмотря на гарантии помочь Киеву с восстановлением разрушенной ТЭЦ, центральные власти отказались от финансирования, - Кличко

Центральная власть отказалась финансировать восстановление столичной ТЭЦ-5, несмотря на предоставленные ею предварительные гарантии финансирования. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Центральная власть, публично заявляя, что будет помогать, делать этого не собирается. Министерство развития общин и территорий пообещало государственное финансирование и само предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5. Теперь, когда время прошло, государство, фактически, умывает руки. В министерстве заявили, мол, это дело только Киева", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что восстановление разрушенной российскими обстрелами ТЭЦ-5 требует больших средств.

"В этой ситуации, в которую нас ставят, столице необходимо срочно найти еще 3 млрд грн. А в целом на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 нужно около 9 млрд грн", – сообщил он.

Отказ центральной власти помогать Киеву готовиться к следующей зиме Кличко объясняет политикой. А заложниками могут стать сотни тысяч киевлян.

"То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город", – написал он.

В то же время мэр заверил, что Киев продолжает готовиться к следующей зиме за счет собственных средств и средств партнеров. В частности, реализует проекты по восстановлению поврежденных врагом объектов и по строительству системы резервного теплоснабжения.

Ранее министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявлял, что государство профинансирует 50% защиты энергообъектов столицы, на что выделяется почти миллиард гривен.

Также сообщалось, что в марте Киевсовет принял план устойчивости, и город сразу приступил к его реализации за счет собственных средств. При этом мэр столицы Виталий Кличко подчеркивал, что помощь государства крайне необходима столице, учитывая колоссальные объемы разрушений и повреждений в результате российских обстрелов.

