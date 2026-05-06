РФ больше не делает ставку на крылатые ракеты для ударов по Украине: эксперт раскрыл причины

В то же время россияне уделяют основное внимание баллистике и дронам, отметил Крамаров.

В последнее время россияне перестали делать ставку на крылатые ракеты типа Х-101 для ударов по Украине из-за их низкой эффективности. Об этом рассказал Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва ВСУ, в эфире Radio NV.

"Больший акцент россияне делают на баллистику. У нас нет достаточного количества средств. Тем более, учитывая последние данные, которые мы получили из США, с Ближнего Востока, у нас есть определенные опасения относительно получения в будущем боекомплекта для систем Patriot. Россияне делают ставку еще на ударные беспилотники. Это дешево, но тоже может нанести большой ущерб", – сказал Крамаров.

Он также добавил, что возможности использования россиянами ракет Х-101 ограничены из-за проблем с носителями – самолетами Ту-95.

"Еще в конце 2025 года было известно, что они даже специально перестраивали свой ВПК под поставки комплектующих именно в приоритетном порядке для баллистических ракет. Причем и ракеты С-300, С-400 в последнее время мы не видим их использования в качестве ракет "земля-земля". Только в качестве ракет ПВО. Это связано с тем, что они вынуждены тратить ракеты ПВО на обстрелы Украины", – добавил Крамаров.

Напомним, в ночь на 5 мая российские захватчики применили для удара по Украине 11 баллистических ракет, из которых украинская ПВО сбила лишь одну. Еще две ракеты не достигли цели. Как отметил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, Россия во время атаки рассредоточила баллистические средства, что затруднило их перехват.

О том, что Россия наращивает количество баллистических ракет, ранее сообщал также военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко. По его словам, целью врага является переход к системному круглосуточному ракетному террору.

