В Одесской области удалось запечатлеть на видео уникальную птицу, которая 'ревет' как бык

На водно-болотных угодьях в национальном парке обитает более 260 видов птиц, но некоторых из них очень трудно заметить.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", сняли на видео уникальную птицу - бугая, голос которого очень похож на рев быка. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

"В нацпарке "Тузловские лиманы" есть птицы, которые прекрасно маскируются под цвет камыша и хранят его секреты. Можно проехать или пройти мимо и не заметить эту уникальную птицу", - отметил ученый.

По его словам, летом эти птицы устраивают гнезда в густых зарослях камыша, а когда охотятся на лягушек, рыбу и т. п., настолько маскируются в камыше, что почти невозможно их отличить от окружающей среды.

"Следует сказать, что на водно-болотных угодьях в национальном парке встречается более 260 видов птиц, но заметить некоторых, как, например, бугая, не так просто", - утверждает ученый.

Он обнародовал видео, на котором запечатлен бугай в полете. Как объяснил Русев, снять эту птицу удалось случайно - когда исследователь столкнулся с ней на окраине камышового массива.

Что известно о бугае

Бугай водяной - птица семейства цапель. Согласно открытым источникам, иногда термином "бугай" обозначают всех представителей родов Botaurus и Ixobrychus. В ископаемом состоянии вид известен с плейстоцена. Находится под охраной Бернской конвенции и ряда других природоохранных документов.

Птица избегает людей, в природе ее можно встретить очень редко. Ее присутствие чаще всего определяют по крикам, которые можно услышать в густых зарослях по берегам озер и болот в ночное время, с ранней весны до начала лета. Крик самца, низкий "трумб", "у-трумб", напоминает рев быка, за что в Украине его прозвали "бугай". Крик может разноситься на расстояние нескольких километров.

Масса тела птицы - до 2 кг, длина тела - 70–80 см, размах крыльев 125-135 см. Окраска типично защитная. У взрослой птицы оперение охристо-желтое, с многочисленными черно-бурыми черточками и полосами. Темя черно-бурое, "усы" темно-бурые, клюв желтоватый, ноги зеленоватые, радужная оболочка глаза оранжево-желтая. Для лучшей маскировки птица поднимает клюв вверх и таким образом ее окраска сливается с фоном (осокой, высокой травой).

Распространен в Европе, Азии, Африке. В Украине гнездовая перелетная птица, отдельные особи зимуют. В Украину прилетает в марте - апреле, улетает в октябре - ноябре. Часть птиц зимует в понизьях Дуная и Днестра. Иногда "бухканье" слышно даже тогда, когда на воде держится лед.

Как писал УНИАН, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" прилетели редкие птицы - коровайки, известные также как блестящие ибисы. По словам исследователя, эти птицы поражают не только своим экзотическим видом, но и необыкновенной биологией. Перья коровайки переливаются оттенками бронзового, медного, пурпурного и зеленого цветов, а длинный, изящно изогнутый вниз клюв - идеальный инструмент для поиска пищи в иле.

