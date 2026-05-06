Три гигантские плотины и искусственное озеро: Саудовская Аравия замахнулась на невозможное

Саудовская Аравия спланировала немыслимое – создание искусственного озера длиной 2,7 км посреди пустынных гор.

Саудовская Аравия продолжает реализацию своей масштабной стратегии "Vision 2030", стремясь превратить страну в мировой центр туризма и инноваций. Одним из самых смелых элементов этого плана стал проект NEOM – футуристический мегаполис на северо-западе королевства. В рамках этого гигантского начинания особое место занимает Тройена – уникальный горный кластер, который должен стать первым на Ближнем Востоке местом для круглогодичного отдыха в горах.

Именно здесь, среди засушливых скал, инженеры задумали создать нечто невообразимое: полноценный горнолыжный курорт с роскошными отелями и огромным пресноводным озером, пишет Econews. Локация выбрана не случайно. Итальянские официальные лица описали Тройену как высокогорный комплекс, расположенный примерно в 50 км от побережья залива Акаба.

Те же материалы указывали на горные вершины, достигающие высоты около 2600 метров. Это достаточно высоко, чтобы климат здесь был заметно прохладнее, чем на низменностях.

Зачем строить озеро высоко в горах, а не на привычном побережье

Основная идея заключалась в том, что высота в сочетании с инженерными системами искусственного оснежения смогут поддерживать зимние виды спорта, в то время как искусственное озеро поможет продать концепцию горной "набережной" с прогулками на лодках, дайвингом и другими активностями. Но горы не создают воду сами по себе.

Резервуар работает только в том случае, если вода надежно поступает в него, а потери жестко контролируются. Это и стало одной из причин, по которой проект привлек так много внимания – создать и удержать гигантское зеркало воды в засушливом климате является задачей на грани технических возможностей.

Инженерия на грани - как три плотины должны были удерживать воду

План по созданию бассейна опирался на три барьера вместо одного. Инженеры решили использовать несколько конструкций, чтобы надежно запечатать долину и контролировать направление движения воды. Две плотины были описаны как бетонные, а третья планировалась как насыпная из камня – это обычное сочетание для случаев, когда сложный рельеф мешает построить одну прямую стену.

Одну из плотин собирались возвести с использованием "укатанного бетона" (RCC). Согласно руководству Инженерного корпуса армии США, этот метод предполагает укладку бетона слоями и его последующее уплотнение тяжелыми катками. По сути, это напоминает укладку дороги, но слои накладываются друг на друга, пока не образуют плотину высотой около 145 метров, способную удерживать целое водохранилище.

Метод RCC может значительно ускорить строительство, но он не является "коротким путем". Слои должны идеально соединяться между собой, а строителям все равно требовались тщательные проверки, чтобы избежать появления слабых швов, через которые вода могла бы начать просачиваться со временем. Масштаб работ поражал: еженедельно на объекте проводились раскопки объемом около 90 000 кубических метров породы.

Интересы мировых брендов - отели и маркетинг

До того как проект столкнулся с технической перезагрузкой, озеро уже занимало центральное место в маркетинге будущих отелей. В сентябре 2023 года Marriott International заявила, что подписала соглашение об открытии первого в Саудовской Аравии отеля W в Тройене и объекта под брендом JW Marriott, спроектированного непосредственно вокруг озера и конструкции "The Bow".

В том объявлении был описан отель W на 236 номеров в "Озерной деревне" (Lake Village) и отель JW Marriott на 500 номеров, который должен был располагаться внутри структуры, обращенной к воде. "Мы рады работать над этими двумя объектами", – подчеркнул тогда Шади Хауш, указывая на уникальное сочетание дизайна, развлечений и возможностей для круглогодичного туризма.

В отдельном релизе за июнь 2023 года говорилось, что компания Minor Hotels планирует открыть курорт Anantara на 270 номеров в "Водной деревне" (Water Village) с частными бассейнами, спа-центром и собственной вертолетной площадкой. "Тройена – идеальное место", – заявил Диллип Раджакариер, а Крис Ньюман отметил, что их бренд известен умением находить баланс между роскошью и природой. В том же документе указывалось, что Тройена планирует начать прием посетителей в конце 2026 года.

Отмена дедлайнов Зимних игр и вопросы экологии

В январе 2026 года Олимпийский и Паралимпийский комитет Саудовской Аравии совместно с Олимпийским советом Азии сообщили, что Азиатские зимние игры 2029 года будут отложены. Вместо этого Саудовская Аравия планирует провести отдельные зимние спортивные мероприятия. Новая дата проведения Игр в королевстве не называлась.

Уже в феврале 2026 года тот же совет подписал контракт на проведение Игр 2029 года в Алматы (Казахстан). Фактически это решение сняло с Тройены жесткий дедлайн, привязанный к 2029 году.

Любой, кто видел, как падает уровень воды в бассейне в жаркую неделю, понимает, что испарение – это огромная проблема, а водохранилища представляют собой гигантские открытые поверхности. Когда планы на Зимние игры изменились, стало известно, что Тройена столкнулась с критикой из-за экологических рисков и сомнений в практичности проведения зимних видов спорта в пустыне.

Отсрочка Игр стала частью масштабного пересмотра стратегии "Vision 2030", в рамках которой туризм должен диверсифицировать экономику, но с учетом реальности бюджетов.

Разрыв контракта и неопределенность

Несмотря на масштабную подготовку, 25 марта 2026 года ситуация кардинально изменилась. Подрядчик на объекте Тройена выпустил обновление, в котором сообщил, что владелец проекта, компания NEOM, расторгла сделку на строительство трех плотин и связанного с ними сооружения "The Bow".

Уведомление вступило в силу 29 марта. На тот момент работы были выполнены примерно на 30%. Подрядчик заявил, что остаток невыполненных заказов составлял около 2,8 млрд евро (примерно 3,2 млрд долларов), и все расходы на расторжение договора и остановку работ будут возмещены.

Изначально же контракт был объявлен в январе 2024 года как проект стоимостью 4,7 млрд долларов по созданию пресноводного озера длиной около 2,7 км. Юридически это было оформлено как "расторжение для удобства" – пункт, позволяющий клиенту остановить работу без претензий к застройщику.

На данный момент главной проблемой остается неопределенность. В публичном обновлении не было ни нового графика, ни сведений о замене подрядчика, ни измененного дизайна. Когда сердце проекта – озеро – ставится на паузу, это неизбежно бьет по планам строительства отелей, дорог и тысячам рабочих мест, зависящих от сроков.

Тройена остается примером того, как далеко может зайти инженерная мысль, и где она сталкивается с жестким давлением бюджета.

