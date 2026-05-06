Tesla отзывает сотни тысяч электромобилей из-за опасной неисправности

Tesla отзывает 218 868 автомобилей в США из-за задержки изображения с камер заднего вида, что может повысить риск аварии. Об этом со ссылкой на Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) сообщает Reuters.

Американский регулятор отметил, что изображение с камеры заднего вида в этих автомобилях может появляться с задержкой при включении задней передачи, что снижает обзорность для водителя.

Отзыв касается автомобилей Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S и Tesla Model X. Сообщается, что Tesla уже выпустила беспроводное обновление программного обеспечения, чтобы решить проблему.

Несмотря на то, что неисправность устраняется с помощью обновления программного обеспечения "по воздуху", в регуляторной практике это все равно считается отзывом. В США такие случаи подпадают под требования NHTSA, поскольку речь идет о дефекте, который может повлиять на безопасность движения.

Напомним, в прошлом месяце Национальная администрация безопасности дорожного движения закрыла расследование в отношении около 2,6 млн автомобилей Tesla, связанное с функцией, которая позволяла удаленно перемещать авто. Эксперты установили, что связанные с ней инциденты происходили только на низкой скорости.

Ранее первые пользователи беспилотного сервиса роботакси Tesla в Далласе (штат Техас) сообщили о сбоях в работе системы, неточностях навигации и необходимости вмешательства операторов.

Один из пассажиров рассказал, что приложение почти два часа не могло подобрать доступный автомобиль, а служба поддержки сначала вообще сообщила, что сервис в этом районе якобы не функционирует.

Напомним также, что недавно первый грузовой электротягач Tesla Semi сошел с новой производственной линии на предприятии Gigafactory Nevada, что стало важной вехой в развитии программы электрических грузовиков.

