'Наш день': Сумская трогательно поздравила мужа с важным праздником

Звездная пара отмечает годовщину свадьбы.

Известная украинская актриса Ольга Сумская трогательно поздравила своего мужа Виталия Борисюка с особой датой.

В своем Instagram кинозвезда призналась, что сегодня, 6 мая, они с возлюбленным отмечают годовщину свадьбы. Звездная пара уже вместе 30 лет.

"Наш день с тобой, Виталий! 30 лет вместе… Немного неловко от этой даты… Почему так быстро?", – написала Сумская и показала совместное фото с мужем.

Она также добавила, что такая годовщина называется "Жемчужной". Актриса отметила, что их отношения с каждым годом становились крепче, несмотря на все трудности, как и указано в описании 30-й годовщины брака.

"Это три десятилетия, в течение которых отношения, подобно настоящей жемчужине, становились крепче, красивее и ценнее, преодолевая все испытания. Жемчужина олицетворяет мудрость, чистоту и безупречность любви. И это все о нас, Борисюк! Люблю!" - подчеркнула актриса.

К слову, Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились в 1996 году. Супруги воспитывают общую 24-летнюю дочь Анну. Также у звезды есть старшая дочь Антонина от первого брака с актером Евгением Паперным.

