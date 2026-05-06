Евросоюз станет одним из основателей спецтрибунала над верхушкой Кремля, – СМИ

Брюссель официально присоединяется к созданию органа, который будет судить руководство РФ за преступление агрессии.

Европейский Союз сделал решающий шаг к созданию Специального трибунала для наказания высшего политического и военного руководства России. В Брюсселе окончательно утвердили намерение ЕС стать соучредителем этой структуры, передает "Европейская правда".

Как стало известно, утвержденное решение, принятое 5 мая, предусматривает, что Евросоюз подпишет Расширенное частичное соглашение о трибунале. Это произойдет сразу после того, как документ получит "зеленый свет" от Комитета министров Совета Европы.

По данным источника, ЕС планирует играть ведущую роль в работе трибунала и войдет в его руководящий комитет.

Видео дня

Подчеркивается, что Специальный трибунал будет иметь полномочия преследовать верхушку РФ за преступление агрессии против Украины. Это позволит привлечь к ответственности лиц с государственным иммунитетом, включая диктатора Путина.

Процедура и сроки

Процесс присоединения ЕС к трибуналу будет проходить в несколько этапов. По имеющимся данным, после Комитета министров Совета Европы слово будет за Европарламентом.

"На более позднем этапе, когда достаточное количество государств-членов Совета Европы выразит свое намерение присоединиться к Расширенному частичному соглашению, Еврокомиссия подаст в Совет ЕС предложение о решении Совета ЕС о заключении этого Расширенного частичного соглашения", – пояснил чиновник на условиях анонимности.

Создание наказания для Кремля

Ранее Владимир Зеленский призвал мир к трибуналу над Россией. Как отметил глава государства, мировая правовая система должна проявить максимальную жесткость. По его мнению, международное сообщество должно быть "решительным и бескомпромиссным по отношению к российским военным преступникам". По имеющимся данным, именно создание спецтрибунала станет ключевым инструментом для привлечения верхушки РФ к ответственности.

"И, пожалуйста, помните: любая свобода хрупка без самой основной – свободы от разрушений. Без элементарной безопасности. И если те, кто начинает войны, не чувствуют своей ответственности", – сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: