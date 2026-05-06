В России объявили о создании нового БТР, но выбор разработчика удивил специалистов

"КамАЗ" анонсировал создание нового БТР, причем в довольно сжатые сроки. Испытания пройдут уже в этом году, а опытно-промышленная партия машин появится в 2027-м. Об этом сообщил глава компании Сергей Когогин на встрече с Путиным.

"У нас БТР устарел, нет полноценного. Наша компания взялась сделать его самостоятельно. В этом году мы поднимем эту машину, начнем испытания, чтобы в следующем году выпустить опытно-промышленную партию", - приводит его слова "Коммерсантъ".

По мнению обозревателей, речь идет об инициативной разработке, которая должна заменить устаревшие бронетранспортеры.

Эксперты обращают внимание на то, что "КамАЗ" не является основным российским разработчиком и производителем традиционных бронетранспортеров. Компания выпускает преимущественно грузовую технику и бронеавтомобили, такие как "Тайфун" и "Линза".

Поэтому, вероятно, в случае с новой разработкой речь идет о платформе формата 6×6 или 8×8 "мобилизационного типа" с современной противоминной и пуленепробиваемой защитой.

Ее могут создать с учетом опыта текущих разработок. В качестве вооружения россияне могут использовать дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом или 30-мм пушкой.

Отметим, что по данным издания "Коммерсантъ", в настоящее время концерн "КамАЗ" ежегодно выпускает около 3,8 тыс. военных автомобилей.

Это не первая попытка россиян создать новый бронетранспортер. Недавно они представили усовершенствованный БТР-22 с боевым модулем "Балиста", который управляется дистанционно.

Модуль оснащен автоматизированной системой управления огнем с функцией автоматического сопровождения целей. "Балиста" имеет резервный прицел с лазерным дальномером и автономным источником питания, а также дополнительные ручные механизмы наведения.

Предусмотрена возможность пополнения боекомплекта без необходимости выхода экипажа наружу.

Ранее россияне представили БТР-22 на всемирной выставке вооружений World Defense Show 2026, пытаясь продвинуть его продажи на рынке Ближнего Востока. Тогда машина демонстрировалась со старой версией башни.

