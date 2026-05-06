Проблемы с подстанциями остаются узким местом для новой генерации, - эксперт

Энергетический эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что одним из ключевых барьеров для ввода новых генерирующих мощностей являются ограничения в сетях, и решить эту проблему может разрешение инвесторам самостоятельно строить подстанции для подключения.

По его словам, правительство в настоящее время рассматривает возможность разрешить компаниям, планирующим подключение новой генерации, самостоятельно возводить необходимую инфраструктуру. Это позволит уменьшить нагрузку на оператора сети и ускорить процесс присоединения.

"Сегодня в правительстве рассматривают возможность разрешить субъектам, намеревающимся подключить новые собственные мощности к энергосистеме, самостоятельно строить подстанции для подключения к сети. Это снизит нагрузку на оператора сети", - отметил Прокип.

Эксперт объяснил, что такой подход также позволит заказчикам самостоятельно выбирать подрядчиков, что усилит конкуренцию на рынке и потенциально снизит стоимость работ. В то же время главный эффект заключается в сокращении сроков строительства подстанций и более быстром подключении новой генерации.

"Компании-заказчики сами смогут выбирать подрядчиков, что, безусловно, усилит конкуренцию. А конкуренция – это всегда более низкая цена. Но ключевым моментом является возможность ускорения строительства этой инфраструктуры и ускорения подключения новой генерации к сети", – подчеркнул он.

Ранее Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine), заявил, что совершенствование процесса подключения подстанций и другой инфраструктуры к сети поможет ускорить подключение генерации.