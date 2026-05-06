Цены на бензин и дизель выросли: сколько стоит топливо на АЗС в среду

В некоторых крупнейших сетях АЗС стоимость бензина А-95 и дизельного топлива выросла сразу на одну гривню.

Средние цены на бензин и дизель на АЗС 6 мая выросли. В то же время, как сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95", средняя стоимость автогаза незначительно снизилась.

Отмечается, что премиальный 95-й бензин в среднем за сутки подорожал на 36 копеек, до 77,38 грн/литр, а обычный 95-й – на 33 копейки, до 73,21 грн/л. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 34 копейки – до 88,87 гривен за литр.

При этом в некоторых крупнейших сетях стоимость 95-го бензина и дизельного топлива выросла сразу на гривню.

Вместе с тем, средняя стоимость автогаза в среду снизилась на 2 копейки – до 48,45 гривень за литр.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином в среду заправляют в сети Brent Oil. Здесь средний прайс – 66,85 гривень за литр. Дороже всего – в сетях ОККО и WOG по 77,90 гривень за литр. За сутки стоимость топлива в "зеленых" сетях выросла на гривню. Также подорожало топливо на отдельных заправках KLO и "БРСМ-Нафта".

Средние цены на других АЗС:

UPG – 73,90 грн/л;

"Укрнафта" – 70,90 грн/л;

SOCAR – 75,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,92 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель в среду продают в сети "Фактор" – по 85 гривень за литр. Самый дорогой – в сети Grand Petrol по 91,99 гривень за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 87,90 грн/л;

"Укрнафта" – 87,90 грн/л;

SOCAR – 89,76 грн/л;

KLO – 89,40 грн/л;

OKKO – 91,90 грн/л;

WOG - 91,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 86,62 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый автогаз 6 мая продают в сети "Кворум" по 45,98 гривень за литр, а самый дорогой – на АЗС Motto по 52,98 гривень за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 47,90 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,01 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

Как сообщал УНИАН, 5 мая цены на топливо в некоторых местах подорожали на 1 гривну. В то же время цены на большинстве заправок крупнейших сетей не изменились.

По итогам апреля цены на дизель на АЗС подорожали более чем на 2 грн/литр, а на автогаз – на 1,65 грн/литр.

