В Венгрии полиция расследует деятельность медиамагната, связанного с Орбаном, – Reuters

Венгерская полиция заявила, что расследует деятельность компаний одного из ведущих медиамагнатов страны Дьюла Балаши, который получил выгодные контракты во времена прежнего правительства Виктора Орбана, по подозрению в незаконном присвоении средств и отмывании денег.

Как сообщает Reuters, заявление полиции поздно вечером во вторник появилось после того, как Дьюла Балаши, владелец нескольких ведущих медиакомпаний, которые более десяти лет разрабатывали правительственные кампании для Орбана, заявил, что предложил передать свои фирмы и часть своих инвестиций государству, когда к власти придет новое правительство Петера Мадяра.

Балаши сказал, что он предложил свои компании государству "не потому, что есть что скрывать, или потому, что мы сделали что-то незаконное или неправильное". Он добавил, что счета нескольких его компаний были заморожены в прошлый понедельник.

Поражение Орбана

Как сообщал УНИАН, поражение правительства Виктора Орбана привлекло внимание к крупнейшим финансовым бенефициарам его режима, которые обогатились за годы его правления.

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обещает масштабную проверку их активов.

Некоторые богатые бизнесмены страны уже адаптировались к новой реальности, поддерживая инициативы нового правительства по введению налога на богатство. В то же время другие представители бывшего окружения выглядят более уязвимыми. Речь идет, в частности, о зяте Орбана Иштване Тиборце и его друге детства Лоренце Месароше. Новый премьер уже заявил о намерении проверить миллиардные активы, накопленные за 16 лет правления предшественника.

