Почему РФ редко использует 'Кинжалы' для нанесения ударов по Украине: эксперт назвал причину

По словам Поповича, Украина научилась "сбивать с курса" эти ракеты.

Россия редко использует ракеты "Кинжал" для ударов по территории Украины, поскольку они не всегда эффективны, так как Украина научилась их перехватывать. Об этом в эфире Radio NV сказал военный обозреватель Денис Попович.

Комментируя информацию о том, что по сравнению с декабрем 2025 года запас различных типов ракет в РФ в апреле остается почти таким же, он отметил, что это потому, что у врага есть так называемый НЗ, а также ранее выпущенные ракеты хуже работают, не совсем эффективны.

"Есть еще и третий аспект - ограниченность платформ для запуска этих ракет, чтобы произвести залп всеми этими запасами. Плюс - нужно оставлять НЗ. И также неизвестно, когда эти ракеты были изготовлены и в каком они состоянии", - сказал Попович.

По его словам, несмотря на то, что РФ пытается обходить санкции, не все комплектующие для этих ракет являются качественными. Он напомнил, что была информация, что украинские ракеты "Кинжал" могут сбиваться с курса.

"Видим, что несмотря на значительные запасы этих ракет, "Кинжалы" они используют очень редко", - подчеркнул Попович.

Российские запасы ракет - что известно

Как сообщал УНИАН, в ГУР раскрыли объемы запасов ракет, которыми сейчас располагает страна-агрессор, отмечая, что Москва пытается значительно увеличить производственные мощности предприятий своего военно-промышленного комплекса и темпы производства новых ракет.

По информации разведчиков, по состоянию на середину апреля 2026 года у РФ было:

баллистических ракет "Искандер-М" - до 200 единиц;

крылатых ракет "Искандер-К" - до 110 единиц;

гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" - до 100 единиц;

крылатых ракет "Калибр" - до 460 единиц;

крылатых ракет "Оникс" - до 690 единиц;

крылатых ракет X-101 для самолетов Ту-160, Ту-95 - до 120 единиц;

крылатых ракет X-22/32 (для Ту-22) - до 350 единиц;

гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" - до 230 единиц;

баллистических северокорейских ракет KN-23 - до 50 единиц;

ударных ракет РМ-48У для ЗРС типа С-300ПМ/С-400 - до 450 единиц;

управляемых ракет Х-69 для самолетов Су-30 МК, Су-34, Су-57 - до 25 единиц;

управляемых авиационных ракет типа Х-29/31/35/58/59 - до 2,6 тыс. единиц;

баллистических ракет средней дальности "Орешник" - до 10 единиц.

В то же время по состоянию на 1 декабря 2025 года Россия имела примерно такие же запасы.

