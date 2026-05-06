Паника в Дубае: бизнес отчаянно призывает туристов вернуться в 'город-призрак'

В попытке стабилизировать ситуацию власти ОАЭ объявили об отмене всех ограничений на авиаперелеты.

Туристическая отрасль Дубая переживает резкий спад – представители бизнеса предупреждают об атмосфере "города-призрака" на фоне сокращения потока посетителей после обострения напряженности, связанной с конфликтом вокруг Ирана.

Как пишет Express со ссылкой на новые данные компании "Аэропорты Дубая", в эмирате фиксируется существенное сокращение пассажиропотока в первом квартале 2026 года – как минимум на 2,5 миллиона человек меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Только в марте зафиксировано обвальное падение на 66%, поскольку многие путешественники начали избегать поездок в регион Персидского залива.

В попытке стабилизировать ситуацию Управление гражданской авиации ОАЭ (UAE Civil Aviation Authority) на днях объявило об отмене всех ограничений на авиаперелеты, введенных во время кризиса, в том числе и в двух аэропортах Дубая. Как отметили чиновники, решение было принято после "комплексной оценки операционных условий и безопасности".

Впрочем, работники туристической сферы предупреждают, что восстановление не будет быстрым – на это могут уйти недели или даже месяцы.

По словам сотрудницы одного из отелей, после кратковременного наплыва пассажиров, застрявших из-за перебоев, спрос резко упал.

"Несколько недель все практически стояло. Нам нужно, чтобы туристы вернулись", – отметила она.

Постоянные посетители также отметили существенные изменения. Один из путешественников описал обычно загруженный Международный аэропорт Дубая как почти пустой, а отдельные его зоны – как "город-призрак".

Ситуацию осложняет то, что многие авиакомпании временно приостановили рейсы в регион. На данный момент работу возобновили лишь 51 из 90 перевозчиков. Часть европейских и американских авиакомпаний сталкивается с трудностями со страхованием из-за правительственных рекомендаций относительно путешествий.

"Кризис вышел за пределы туризма: компании сообщают о сокращении рабочих мест и падении доверия инвесторов", – говорится в материале.

По словам одного из предпринимателей, компании начали сворачивать деятельность или уходить с рынка уже через несколько недель после начала нестабильности, а некоторые были вынуждены проводить массовые увольнения.

Местные жители также жалуются, что последние события подорвали репутацию эмирата как безопасного и надежного направления.

"Вся концепция Дубая как места вне конфликтов была поставлена под сомнение", – отметил один из них.

Война в Иране уничтожила туризм в ОАЭ

Как сообщал УНИАН.Туризм, Иран начал обстреливать ОАЭ уже в первые сутки после начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке. В частности, 1 марта 2026 года иранский дрон попал в международный аэропорт Дубая.

На фоне этого в Объединенных Арабских Эмиратах – стране, считающейся одним из главных транзитных хабов мира – временно приостанавливались все авиаперелеты, а многие авиакомпании отменили рейсы туда как минимум до осени 2026 года.

Впрочем, от иранских обстрелов в ОАЭ пострадали не только авиаперевозки – в частности, знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае, который во всем мире известен как "отель-парус", был вынужден приостановить работу на полтора года после полученных повреждений.

Пытаясь привлечь обратно туристов, роскошные отели Дубая даже начали предлагать гостям огромные скидки. Впрочем, туристы все равно пока не рискуют массово возвращаться в ОАЭ. Тем более что уже на этой неделе Иран снова нанес удары по стране.

