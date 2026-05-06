За орбитой Плутона ученые обнаружили крошечный ледяной мир с уникальной атмосферой

Исследователи заявили об открытии нового крошечного ледяного мира за пределами Плутона, который окружен тонкой атмосферой. Об этом пишет Sky News.

По словам ученых, этот "мини-Плутон" считается самым маленьким объектом Солнечной системы, но имеет четко выраженную глобальную атмосферу, которая удерживается силой притяжения.

Он был обнаружен за пределами самой удаленной планеты - Нептуна. Ученые говорят, что это "меняет наше представление о малых мирах в Солнечной системе".

Официально этот ледяной шар назвали (612533) 2002 XV93. Его диаметр составляет 500 км. Это делает его намного меньше Плутона, диаметр которого составляет 2 370 км.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, атмосфера так называемой малой планеты в 5-10 млн раз тоньше земной, а ее происхождение еще не установлено.

Ученые говорят, что в атмосфере этого объекта могут преобладать метан, азот или оксид углерода.

"Это открытие свидетельствует о том, что некоторые небольшие ледяные тела во внешней части Солнечной системы могут быть не полностью неактивными или неизменными, как считалось ранее", - высказался астроном Ко Аримацу, руководитель астрономической обсерватории Исигакидзима, преподаватель Национальной астрономической обсерватории Японии и главный автор исследования.

В то же время астроном и соавтор исследования Джуничи Ватанабе добавил:

"В целом считалось, что на таком небольшом объекте атмосфера не существует. Это свидетельствует о том, что даже в отдаленном холодном мире существуют динамические процессы, о которых мы и не подозревали".

Аримацу также подчеркнул, что это меняет наше представление о небольших мирах в Солнечной системе не только за пределами Нептуна, отметив, что обнаружение атмосферы вокруг такого маленького объекта было "действительно неожиданным".

По его словам, это ставит под сомнение "традиционное представление о том, что атмосферы ограничиваются крупными планетами, карликовыми планетами и некоторыми крупными спутниками".

"Если атмосфера образовалась в результате столкновения, она может исчезнуть в течение следующих нескольких лет или десятилетий. Если она сохраняется или меняется сезонно, это свидетельствовало бы в пользу постоянного внутреннего пополнения", - считает профессор Аримацу.

