Из конституции КНДР тихо исчез ключевой пункт о Южной Корее

Пересмотренная конституция укрепляет власть Ким Чен Ына над ядерным арсеналом Северной Кореи, четко закрепляя за ним командные полномочия.

Северная Корея больше не провозглашает своей целью объединение с югом Корейского полуострова. Как пишет Newsweek, до недавнего времени конституция КНДР утверждала, что она распространяется на весь Корейский полуостров, а воссоединение было заявленной целью Пхеньяна на протяжении десятилетий.

Но теперь все изменилось. Пункт о том, что Северная Корея стремится к "воссоединению родины", больше не фигурирует в последней версии конституции.

Этот пересмотр является первым случаем, когда Северная Корея добавила территориальный пункт в свою конституцию, которая, как считается, была принята на заседании законодательных органов страны в марте.

Это происходит на фоне того, что политика Пхеньяна в отношении Сеула в последние годы стала более враждебной, отвергая неоднократные призывы к диалогу президента Южной Кореи Ли Дже Менга.

Отмечается, что пересмотренная конституция также усиливает власть Ким Чен Ына над ядерным арсеналом Северной Кореи, четко передавая ему командные полномочия. Эта формализация подкрепляет взгляд Вашингтона на Пхеньян как на постоянную ядерную державу, а не как на временную, ведущую переговоры о денуклеаризации. Эта реальность, вероятно, еще больше укрепит позицию США и Южной Кореи в отношении сдерживания, включая противоракетную оборону, совместные военные учения и расширенные ядерные обязательства.

Как сообщал УНИАН, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал молодежь ключевой силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и агитировал ее к войне в Украине на стороне РФ.

Ким заявил, что молодежь является "авангардом" в продвижении государственных целей, назвав ее ключевой силой для выполнения партийных решений. Он призвал к более жесткой организации и идеологической дисциплине.

В письме, опубликованном в пятницу, правящая Рабочая партия прямо связала лояльность молодежи с участием Пхеньяна в войне в Украине, заявив конгрессу, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, "превратились в бомбы и пламя", защищая честь страны.

