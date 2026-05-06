Кулеба раскритиковал киевские власти за подготовку к зиме и дал 5 дней

По мнению министра, темпы подготовки столицы к отопительному сезону не соответствуют ни уровню угроз, ни объему государственного финансирования.

Киевские власти не успевают выполнить план подготовки к отопительному сезону, несмотря на значительный объем финансирования со стороны государства. Об этом по итогам беседы с мэром столицы Виталием Кличко заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram.

"Темпы не соответствуют ни уровню угроз, ни объему государственного финансирования. Следующая зима – это не "когда-нибудь потом". До нее осталось семь месяцев. Город должен немедленно перейти от обсуждений к конкретным действиям", – требует Кулеба.

Министр отметил, что в течение апреля-мая Киев получит в общей сложности почти 4 млрд грн государственных средств. Кулеба заметил, что при этом город имеет самый большой бюджет после государственного.

"Правительство уже направило 987 млн грн на первоочередные меры защиты, готовит еще 967 млн грн на авансирование оборудования распределенной тепловой генерации и отдельно предусматривает еще 2 млрд грн на защиту критических элементов и запуск дополнительных тепловых мощностей", – перечисляет чиновник.

Кулеба поставил перед киевскими властями задачу предоставить контрактные решения с четкими сроками, графиком финансирования и лично ответственными за это лицами.

"Контроль выполнения, включая заключение контрактов, – до 10 мая. После 10 мая – в случае невыполнения поставленных задач – необходимо оценить управленческие возможности руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого", – предупреждает Кулеба.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые регионы страны не успевают по графику подготовки к новому отопительному сезону. В перечне аутсайдеров – Львовская, Волынская и Одесская области и город Киев.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупредил, что времени на подготовку к отопительному сезону у киевлян остается до конца лета – потом денег не будет.

