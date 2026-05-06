Украинские продукты могут значительно подорожать после вступления в ЕС, – эксперт

Ускоренная интеграция в блок таит в себе множество рисков.

В случае вступления Украины в Евросоюз торговые барьеры между странами окончательно исчезнут, и украинские продукты питания смогут свободно поставляться на рынки западных государств. То же самое касается и европейских продуктов.

Украинским производителям будет сложно приспособиться к условиям единого рынка, если интеграция будет слишком резкой. Поэтому цены на полках магазинов будут расти, говорит УНИАН председатель комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко.

"Продукция не исчезнет, потому что мы все равно производим значительно больше, чем потребляем. Но просадка по производству точно будет. И тогда это приведет к росту цен на продукцию", – предупреждает Авраменко.

Вероятность сокращения объемов производства сельскохозяйственной продукции и роста цен в Украине сильно зависит от темпов вступления в Евросоюз – и от того, будет ли власть форсировать это вступление.

"Производителям нужно полноценно перестроиться на европейские стандарты и не понести дополнительных убытков. Но если решение правительства будет таким, что нужно будет быстрее менять производственную технику – тогда действительно нас ждет спад", – объясняет Авраменко.

Избежать лишней нагрузки на аграриев и гармонично интегрироваться в европейский рынок вполне возможно за счет переходных периодов при вступлении в ЕС.Украине хватит 10 лет для такого перехода.

Украина не получит доступ к общим финансам Евросоюза и не будет иметь права влиять на его решения наравне с другими членами. Такой формат сотрудничества сейчас предлагают одни из лидеров блока – Франция и Германия.

