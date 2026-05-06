Какой чай может помочь защитить ваше сердце: диетологи назвали №1

Регулярное употребление этого чая может способствовать снижению артериального давления.

Напитки с добавлением сахара повышают риск сердечных заболеваний, однако некоторые из них могут активно защищать ваше сердце. На первом месте в этом списке стоит зеленый чай. Черный и травяные чаи тоже содержат полезные для здоровья вещества, однако именно зеленый чай стал предметом наибольшего количества научных исследований, посвященных его влиянию на сердце, пишет Eating Well.

"Хотя зеленый чай не является секретным средством профилактики сердечных заболеваний и лучше всего употреблять его в рамках общего здорового для сердца рациона и образа жизни, цифры впечатляют. Исследователи, изучавшие привычки употребления чая у почти 800 000 человек, обнаружили, что у тех, кто регулярно выпивал три чашки зеленого чая ежедневно, риск сердечных заболеваний был на 15% ниже, чем у тех, кто не употреблял зеленый чай", - утверждают в материале.

Почему зеленый чай может помочь предотвратить сердечные заболевания?

Он поддерживает здоровье сосудов

Регулярное употребление зеленого чая может способствовать снижению артериального давления, помогая предотвратить гипертонию - один из главных факторов риска сердечных заболеваний и инсульта.

Это обусловлено большим количеством антиоксидантов, называемых катехинами, а именно эпигаллокатехина галлата (EGCG).

"EGCG помогает улучшить функцию сосудов, способствуя расслаблению артерий и уменьшению воспаления. Это может способствовать лучшему кровообращению и снижению артериального давления, что может снизить общий риск сердечных заболеваний при регулярном употреблении в рамках сбалансированного питания", - говорит нутрициолог Талия Фолладор.

Зеленый чай может улучшить ваш липидный профиль

Катехины также способствуют здоровью сосудов другими способами, играя важную роль в регуляции липидного обмена. Результаты крупного метаанализа показали, что употребление зеленого чая может привести к небольшому, но существенному снижению уровня общего холестерина и "плохого" холестерина, одновременно повышая уровень "хорошего".

"Катехины зеленого чая подавляют ключевые ферменты, участвующие в синтезе липидов, и уменьшают всасывание липидов в кишечнике", - добавляет Карен Грецеа, магистр наук, дипломированный диетолог.

Он насыщен антиоксидантами

Зеленый чай богат антиоксидантами и обладает мощным противовоспалительным действием на организм, что может помочь бороться с вредным воздействием окислительного стресса на сердечно-сосудистую систему.

"Благодаря сильному антиоксидантному действию катехинов зеленого чая они выявляют и уничтожают свободные радикалы, способствуя связыванию тяжелых металлов для уменьшения вредных окислительных реакций, таких как АФК (активные формы кислорода)", - объясняет Грецеа.

Зеленый чай способствует здоровью кишечника

Новые исследования свидетельствуют о том, что польза зеленого чая для сердца может начинаться именно с кишечника. Небольшое исследование показало, что экстракт зеленого чая в дозах, эквивалентных пяти чашкам в день, улучшает барьерную функцию кишечника и снижает уровень эндотоксинов в крови как у здоровых взрослых, так и у людей с метаболическим синдромом.

"Поскольку эндотоксины в крови играют ключевую роль в реакциях, вызывающих такие состояния, как ожирение, инсулинорезистентность и дислипидемия, контроль их уровня важен для снижения риска сердечных заболеваний", - заверили в Eating Well.

Другие советы по здоровью

Ранее шеф-повар объяснил, можно ли запекать картофель в фольге. По его словам, если вы выбрали этот способ запекания картофеля, то обязательно снимите фольгу сразу после извлечения из духовки, чтобы уменьшить вероятность размножения бактерий.

Также ученые ответили, почему кофе полезен для здоровья. Они выяснили, что употребление кофе связано с более длительной жизнью и меньшим риском хронических заболеваний.

